Dinamo će uskoro predstaviti najskuplje pojačanje ovog ljeta. Evo kada dolazi Stojaković...

Aleks Stojaković (22) uskoro bi i službeno trebao biti predstavljen kao novi igrač Dinama. Slovenski napadač u redove hrvatskog prvaka dolazi iz Lokomotive, a 'lokosi' će u džep pospremiti 750.000 eura od njegovog transfera. S 'modrima' bi ugovor potpisao na četiri godine.

22-godišnji Slovenac bi tako postao najskuplje pojačanje Dinama ovog ljeta, barem za sada. Mislav Oršić se vratio u Dinamo bez odštete, a na isti način su doveli i Stjepana Radeljića iz Rijeke te Španjolca Danija Rodrigueza iz Barcelone.

Zagreb: Utakmica NK Lokomotiva i NK Varaždin u 25. kolu Prve HNL | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prema pisanju tportala Stojaković najprije mora obaviti liječnički pregled, a tijekom četvrtka ili najkasnije petka postat će novi igrač Dinama. U Lokomotivi je nastupio 34 puta u kojima je zabio osam golova uz dvije asistencije. U Kupu je nastupio tri puta, a četiri puta je tresao protivničku mrežu.