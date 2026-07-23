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PRVO LIJEČNIČKI

Dinamo će uskoro predstaviti najskuplje pojačanje ovog ljeta. Evo kada dolazi Stojaković...

Piše Issa Kralj,
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Dinamo će uskoro predstaviti najskuplje pojačanje ovog ljeta. Evo kada dolazi Stojaković...
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Zagreb: Lokomotiva i Istra 1961 sastali se u 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Stojaković najprije mora obaviti liječnički pregled, a tijekom četvrtka ili najkasnije petka postat će novi igrač Dinama

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Aleks Stojaković (22) uskoro bi i službeno trebao biti predstavljen kao novi igrač Dinama. Slovenski napadač u redove hrvatskog prvaka dolazi iz Lokomotive, a 'lokosi' će u džep pospremiti 750.000 eura od njegovog transfera. S 'modrima' bi ugovor potpisao na četiri godine. 

22-godišnji Slovenac bi tako postao najskuplje pojačanje Dinama ovog ljeta, barem za sada. Mislav Oršić se vratio u Dinamo bez odštete, a na isti način su doveli i Stjepana Radeljića iz Rijeke te Španjolca Danija Rodrigueza iz Barcelone.

Zagreb: Utakmica NK Lokomotiva i NK Varaždin u 25. kolu Prve HNL
Zagreb: Utakmica NK Lokomotiva i NK Varaždin u 25. kolu Prve HNL | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prema pisanju tportala Stojaković najprije mora obaviti liječnički pregled, a tijekom četvrtka ili najkasnije petka postat će novi igrač Dinama. U Lokomotivi je nastupio 34 puta u kojima je zabio osam golova uz dvije asistencije. U Kupu je nastupio tri puta, a četiri puta je tresao protivničku mrežu. 

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