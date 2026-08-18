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Dinamo dao Rusu Ademijevu ‘peticu’, navijači su - razočarani!

Piše Hrvoje Tironi,
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Dinamo dao Rusu Ademijevu ‘peticu’, navijači su - razočarani!
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Foto: GNK Dinamo
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U Maksimiru su 2023. (prije dolaska nove vlasti) izdali priopćenje prema kojem nijedan igrač neće nositi 'peticu' dok je Ademi aktivan igrač. Ipak, ta se riječ u Dinamovim redovima sada pogazila...

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Dinamo je u ponedjeljak objavio kako je Kiril Kravcov (24) novi igrač hrvatskog prvaka. Tržišna vrijednost ruskog veznjaka iznosi 1,2 milijuna eura, može pokriti pozicije "šestice" i "osmice", a Zagrepčani su ga upecali besplatno. I tako nastavili ovaj ljetni niz, bez odštete su u Maksimir stigli Mislav Oršić, Stjepan Radeljić, Noah Nsoki..., stići će i Fuzy Taylor.

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O 24-godišnjem Rusu proteklih smo tjedana čuli svakakve stvari, bilo je i pozitivnih i negativnih komentara, ali o njegovim igračkim kvalitetama nećemo suditi dok ga ne vidimo na terenu. Kravcovu kao svakom strancu treba dati vremena za aklimatizaciju, pa neka se dokaže, pokaže svima hoće li biti "top" ili "flop". Sve ovisi samo o njemu...

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Ono što u cijeloj priči najviše čudi je njegov izbor broja na dresu. Kravcov je zadužio "peticu", a to je, barem za Dinamove prilike, poprilično "težak" dres. Njega je u Maksimiru godinama nosio Arijan Ademi, legendarni kapetan zagrebačkoga kluba. Kravcov je tako sad postao službeni nasljednik Ademija, jedne od najvećih ikona u Dinamovoj povijesti.

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Dinamo je još u ožujku 2023. izdao priopćenje prema kojem niti jedan igrač neće nositi Ademijevu "peticu" dok je legendarni veznjak aktivan igrač. Jasno, Ademi je vratio taj broj povratkom u Maksimir, ali u posljednje tri godine nitko drugi nije taj broj nosio na leđima. Sve do Kravcova.

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OK, tu je odluku donijela bivša vlast, vodstvo predvođeno Mirkom Barišićem, koje je u ožujku 2024. i službeno napustilo svoje urede u Maksimirskoj 128. Tad je na čelo kluba stigao Velimir Zajec, još jedna legendarna "petica" u Dinamovoj povijesti, a poslije ga je na toj funkciji zamijenio Zvonimir Boban.

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Dinamo je prošlog ljeta doveo čak 17 novih igrača, nitko nije zatražio toliko popularnu "peticu". Razlog? Iz respekta prema bivšem kapetanu, klupskoj legendi. Danas su u Maksimiru očito neka druga vremena, ono što je bilo u "prijašnje doba", danas više ne vrijedi. Tako ni odluka o umirovljenju plave "petice" dok god je Ademi aktivan igrač. Šteta, navijači su razočarani, a ovo je i jasna poruka klupskim legendama.

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Kravcov je u dosadašnjoj karijeri (prema Transfermarktu) nosio brojeve 64 (Zenit), 14 (Nižnij Novgorod), pa u Sočiju bio "osmica" i opet "četrnaestica". Ali eto, u Dinamu će prvi put u karijeri nositi broj 5. I samim time ruski veznjak već ima "metu na leđima", od prve sekunde na njega će gledati drukčijim očima.

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U karijeri je sakupio 105 utakmica za Soči, 25 nastupa za Zenit (gdje je igrao i s Lovrenom) te 12 za Nižnij Novgorod. Zapažene nastupe imao je 2019. godine u juniorskoj Ligi prvaka, gdje je u četiri utakmice zabio dva gola. Jednom u pobjedi Zenita nad Lyonom 3-1, dok su za Francuze igrali Kalulu, Barcola, Malo Gusto, Gouiri..., drugi put u remiju (1-1) s Leipzigom.

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