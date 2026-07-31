Dinamo dominantan na startu: Stojković donosi dimenziju više, Beljo lovi prošlogodišnji rekord!
DINAMO - SLAVEN BELUPO 2-0 Zagrepčani su lakoćom riješili 'farmaceute', gosti su mogli Maksimir napustiti pune mreže. Ali, pokušaji Belje, Radeljića i Oršića odsjeli su na okviru gola...
Dinamo je, poslije Thuna, riješio (2-0) i Slaven Belupo. Opet nisu "modri" odigrali neku veličanstvenu utakmicu, ali bili su dobri, pokazali sasvim dovoljno za mirno otvaranje prvenstvene sezone. I prve bodove u "kućici". Junak dvoboja bio je Dion Drena Beljo koji je dvaput pogađao mrežu "farmaceuta", samo nastavi tamo gdje je stao prošle sezone.