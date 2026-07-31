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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo dominantan na startu: Stojković donosi dimenziju više, Beljo lovi prošlogodišnji rekord!

Piše Hrvoje Tironi,

DINAMO - SLAVEN BELUPO 2-0 Zagrepčani su lakoćom riješili 'farmaceute', gosti su mogli Maksimir napustiti pune mreže. Ali, pokušaji Belje, Radeljića i Oršića odsjeli su na okviru gola...

Dinamo je, poslije Thuna, riješio (2-0) i Slaven Belupo. Opet nisu "modri" odigrali neku veličanstvenu utakmicu, ali bili su dobri, pokazali sasvim dovoljno za mirno otvaranje prvenstvene sezone. I prve bodove u "kućici". Junak dvoboja bio je Dion Drena Beljo koji je dvaput pogađao mrežu "farmaceuta", samo nastavi tamo gdje je stao prošle sezone.

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