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DANI RODRIGUEZ

Dinamo doveo novo pojačanje iz europskog velikana Barcelone

Piše Mato Galić, Issa Kralj,
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Dinamo doveo novo pojačanje iz europskog velikana Barcelone
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Daroviti španjolski krilni napadač, 20-godišnji Dani Rodriguez, donedavni član Barcelone i dijete La Masije, novi je igrač Dinama. Rodriguez će osnažiti ofenzivni dio maksimirske momčadi - napisao je klub

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Aktualni hrvatski prvak Dinamo doveo je novo pojačanje. Riječ je o Daniju Rodriguezu koji je igrao za drugu momčad Barcelone, a bio je želja 'modrih' još zimus, ali se tada ozlijedio. Vijest o njegovom dolasku službeno je potvrdio maksimirski klub na društvenim mrežama. 

- Daroviti španjolski krilni napadač, 20-godišnji Dani Rodriguez, donedavni član Barcelone i dijete La Masije, novi je igrač Dinama. Rodriguez će osnažiti ofenzivni dio maksimirske momčadi, a odlikuje se vještim driblinzima i prodorima, iznimnom brzinom i snažnim udarcem - napisali su u objavi.

Priča od zimus se ponovno aktualizirala prije nekoliko tjedana, ali zapinjalo je na detaljima. Dinamo je oduvijek želio posudbu s opcijom otkupa što Barceloni navodno nije najbolje odgovaralo. Španjolci su ga odmah željeli prodati i tražili su mnogo novca što, pak, Dinamu nije odgovaralo.

Zadnjih dana pojavila se informacija da su klubovi sve bliže dogovoru i da je Barcelona željela zadržati neke modalitete Rodriguezova povratka na Nou Camp ako u Maksimiru uhvati formu. Transfer se sada konačno realizirao.

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Komentari 2
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