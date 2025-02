Dinamo ganuo bližnje tragično preminulog Jelkića. Poslao im ovaj dar. Prijateljica: Hvala im!

Prijateljice tragično preminulog nogometaša Jakova Jelkića kontaktirale su nogometni klub Dinamo Zagreb i zamolile potpise igrača kako bi mu odale počast. Kako nam kaže prijateljica Katja, Dinamo se odazvao inicijativi te su im poslali potpisani dres.

Foto: privatna arhiva

Obožavao je Dinamo

- Kao što se prije nekoliko dana širila vijest o potrazi, a zatim nažalost i o smrtnom slučaju mladog nogometaša Jakova Jelkića, sestra i ja smo uspjele doći u kontakt s Dinamom te smo ih zamolile za pomoć. Jelkić je inače nogometaš hrvatskih korijena koji je živio u Švicarskoj, bio je moj blizak prijatelj s kojim sam odrasla, skupa s njegovom sestrom Janjom. Cijeli njegov život obilježen je nogometom, pa samim time čak i njegov posljednji trenutak. S obzirom na to da je Jakov bio izuzetan mladić, pun dobrote, ljubavi i pozitive, odlučile smo se sestra i ja na jedan nezaboravan potez i tako smo uspjele stupiti u kontakt s Dinamom, budući da je Jakov bio veliki obožavatelj kluba još od malena - ispričala nam je Katja koju je Dinamova gesta oduševila.

Svi igrači su se potpisali

- U dogovoru s Dinamom uspjeli smo nabaviti dres sa potpisima igraća, jer je sahrana bila ovoga četvrtka u Švicarskoj. Stoga ne bismo voljele da taj 'mali čin' od strane Dinama prođe nezapaženo. Smatramo da je to velika gesta u kojoj je klub izdvojio vremena i na jedan način dao počast poginulom nogometašu - zaključila je Katja.

Podsjetimo, Jelkić, hrvatski nogometaš švicarskog trećeligaša FC Granges-Paccota, je sa suigračima boravio u Alicanteu, gdje su prethodno odigrali utakmicu. Igrači su u noći s petka na subotu bili u noćnom klubu, odakle su krenuli prema hotelu. Jelkić se vratio u klub po jaknu, a nadzorne kamere zabilježile su da je oko 2:30 izašao sam.

Suigrači ga ujutro nisu pronašli u hotelskoj sobi, pa su prijavili njegov nestanak. Jelkićeva sestra Janja je iz Švicarske pokrenula veliku potragu preko društvenih mreža, medija i institucija.

Tijelo nesretnog mladića pronašli su u moru kod pristaništa gdje su kameni molovi. Pronađeno je na kilometar udaljenosti od noćnog kluba. Tijekom obdukcije u plućima je pronađena morska voda, pa su istražitelji zaključili da je preminuo od utapanja.

- Na tijelu nisu otkriveni znakovi nasilja, a s obzirom na njegovo hodanje zabilježeno na kamerama, zaključili smo da je upao u more. More je hladno u ovo doba godine, a on je bio sam - istaknuo je glasnogovornik.