Dinamo gotovo ostao bez šansi za izravan ulazak u Ligu prvaka

Kao i prvu utakmicu Olympiacosa i Bodo/Glimta u osmini finala Europske lige, u Dinamu su s jednakom pažnjom pratili i uzvratnu. Prvi susret završio je uvjerljivom pobjedom Norvežana 3-0, dok su u drugome Grci slavili 2-1. Pitate se zašto je to važno za hrvatskog prvaka? Upravo je Olympiacos prva momčad bila iza Dinama po europskom koeficijentu.

Grčki klub dosad je imao 54,5 bodova, dok je Dinamo imao bod i pol više. Pobjeda koju su sada ostvarili protiv Bodo/Glimta donijela im je dva boda i time su preskočili "modre". Bolje od njih sada stoji samo Rangers, koji samo nevjerojatnim čudom može postati prvak Škotske jer u prvenstvu zaostaje 16 bodova. To je važno jer će samo najbolja momčad po koeficijentu, koja osvoji domaće prvenstvo, izravno ući u Ligu prvaka sljedeće sezone ako europski prvak izbori ulazak u Ligu prvaka kroz nacionalno prvenstvo. Prevedeno, ako uhati trofej ne podignu Borussia Dortmund ili Aston Villa.

Iako je Olympiacos ispao iz Europske lige, ovom pobjedom popeo se na 56,5 bodova i time Dinamu oduzeo priliku da, ako postane prvak Hrvatske, direktno uđe u Ligu prvaka. Klub iz Pireja, naime, šest kola prije kraja prvenstva vodi sedam bodova pred AEK-om i gotovo je nemoguće da će to prosuti. "Modrima" su se polako približili i Norvežani koji imaju 10 bodova manje. No Dinamo i dalje može profitirati od dobrog Uefina koeficijenta jer bi mogao, kao i ove sezone, preskočiti dva pretkola i u kvalifikacije krenuti iz play-offa, time imati zajamčenu glavnu fazu Europske lige. Dakako, ako budu prvaci HNL-a, a to je u ovom trenutku jako upitno.