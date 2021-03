Danas je u zagrebačkom hotelu Westin održana sjednica redovne godišnje Skupštine GNK Dinamo. Sukladno epidemiološkim mjerama propisanim od strane nadležnih institucija te zbog većeg broja sudionika, događaj nije bilo moguće održati na stadionu Maksimir, a skupštini su nazočila su 62 od ukupno 80 članova.

Na početku događanja održana je minuta šutnje u znak odavanja počasti dvojici preminulih istaknutih sportskih djelatnika i legendi kluba - u čast bivšem igraču i treneru Dinama te izborniku hrvatske reprezentacije Zlatku Kranjčaru te bivšem treneru Dinama i izborniku hrvatske reprezentacije Ottu Bariću.

Predsjednica uprave GNK Dinamo gđa. Vlatka Peras izvijestila je skupštinu o poslovanju u 2020. godini.

- Radi boljeg razumijevanja financijskih brojki koje slijedi u daljnjem izlaganju želim naglasiti neke činjenice koje se odnose na ekonomsko okruženje u kojem klub živi i radi. Naime, Republici Hrvatskoj predviđen je pad u gospodarstvu od 9,2%. Povratak na stanje iz 2019. godine dakle nije dostižan u dogledno vrijeme. Ova predviđanja dolaze od strane glavnih ekonomista četiri najveće hrvatske banke u sklopu nedavno objavljene analize Hrvatske udruge banaka. Nadalje, jasno je da su naši prihodi prvenstveno generirani od strane transfera naših igrača u pet najjačih liga Europe i nagrada iz UEFA-e. Da konkretno vidite o kakvom udaru na tržište se radi reći ću vam tri podatka:

GNK Dinamo proteklu je 2020. godinu radio u izvanrednim okolnostima udara pandemije na svjetsko gospodarstvo pa tako i na nogometnu industriju.

- Izvanredan sportski rezultat i plasman u grupnu fazu Europa lige rezultirao je odličnim poslovno financijskim rezultatom. GNK Dinamo je za 2020. godinu ostvario ukupni prihod u iznosu od 381.940.536,83 kune, ukupni rashod u iznosu od 379.132.302,84 kune, te ostvario bruto dobit u iznosu od 2.808.233,99 kuna. Glavninu rasta prihoda generiraju prihodi od prodaje roba i usluga, prihodi od UEFA-e s osnova solidarnih uplata, plasmana i rezultata u UEFA natjecanjima te prihodi od prodaje i posudbe igrača - rekla je predsjednica uprave Vlatka Peras.

Glavninu rashoda čine materijalni troškovi (plaće zaposlenika, naknade igrača, naknade trenera i usluge tekućeg i investicijskog održavanja), amortizacija ugovora o transferima igrača, troškovi donacija i stipendija i financijski rashodi. Skupština i Nadzorni odbor kluba jednoglasno su prihvatili godišnje financijsko izvješće.

Na Skupštini je prezentiran i dosadašnji rad Zaklade GNK Dinamo Nema predaje koja je osnovana krajem 2019. godine, a koja zbog epidemije koronavirusa aktivno djeluje od studenoga 2020. godine. Rad zaklade i ostvareno do sada izložio je predsjednik upravnog odbora zaklade g. Krešimir Antolić.

Nakon promocije u javnosti, 15. studenoga 2020. godine Zaklada je pokrenula Natječaj za dodjelu donacija udrugama naziva ''Jednake mogućnosti za sve'' - namijenjen udrugama čiji rad odgovara područjima rada zaklade. Nakon provedenog natječaja, pet Udruga je podijeljeno ukupno 200.000,00 kuna za provođenje njihovih programa.

Nadalje, zaklada se uključila u humanitarni projekt Hrvatskog Crvenog križa ''Vaš dar za pravu stvar''. Kroz donaciju humanitarnih paketa s prehrambenim proizvodima u iznosu od 30 tisuća kuna zaklada je odlučila pomoći stanovnicima Čučerja - područja pogođenog razornim zagrebačkim potresom, a u akciju su uz zakladu bili uključeni i igrači prve momčadi Dinama. Zaklada je kupila 200 humanitarnih torbi napunila prehrambenim proizvodima, a torbe su zatim osobno podijeljene stanovnicima u Čučerju.

Krajem 2020. godine, temeljem zamolbe legende i kapetana Dinama Slavka Ištvanića zaklada je donirala 100.000,00 kuna za zdravstvenu skrb njegovog sina. Dana 29. prosinca 2020. godine Petrinju i područje Banovine pogodio je razoran potres. Dinamova zaklada prepoznala je težinu ove situacije i životne priče u kojima su se našle stotine tamošnjih obitelji koje su ostale bez krova nad glavom. Zaklada je pokrenula prikupljanje novčanih sredstava, a zaprimljen je niz uplata od strane navijača, igrača i stručnog stožera, građana, partnera i drugih organizacija.

- Kroz donacije navijača i podupiratelja Dinamove zaklade, Građanskog nogometnog kluba Dinamo, glavnog trenera Zorana Mamića, igrača prve momčadi i stručnog stožera, djelatnika kluba te drugih partnera prikupljeno je ukupno 592.844,65 kuna. Zaklada engleskog nogometnog giganta Manchester Uniteda donirala je Dinamovoj zakladi 10 tisuća eura, a time je ukupno prikupljeno 667.844,65 kuna, dok je zaklada nogometnog kluba Celtic FC donirala iznos od 5.000,00 funti - rekao je predsjednik upravnog odbora Krešimir Antolić.

Upravni odbor zaklade donio je odluku da će nakon razornog potresa pomoći stanovnicima sela Pecki udaljenom od Petrinje 15-ak kilometara. Prikupljena novčana sredstva iskorištena su za kupovinu 10 kontejnera, prijevoz kontejnera do lokacije u selo Pecki, kupovinu namještaja (kreveti, madraci, stol, stolci, osnovni elementi kuhinje) i kućanskih aparata za sve kontejnere. Dio sredstava uložen je u najam sanitarnih kabina za svaki od kontejnera. Trošak svega navedenog iznosi 433.957,20 kuna. Zaklada je donirala i 27 kompleta radnih odijela i gumenih čizama te zimske deke, kape i šalove.

Sredinom veljače 2021. godine Zaklada Nema predaje donirala je privremeni smještaj bivšem igraču Dinama, Radimiru Bobincu, čija je kuća u Petrinji oštećena serijom snažnih potresa. Idejni pokretači priče koji su uputili zamolbu zakladi za pomoć su njegovi nekadašnji suigrači iz Dinama predvođeni Markom Mlinarićem i Mladenom Munjakovićem.

Na kraju su izloženi i planovi za 2021. godinu...

- U planu daljnjih aktivnosti nam je nastavak pomoći području stradalom potresom (kako na Banovini tako i na području Grada Zagreba), zatim raspisivanje natječaja za stipendiranje mladih darovitih sportaša te organizacija humanitarne pomoći socijalno ugroženim osobama i skupinama.

Predsjednik GNK Dinamo g. Mirko Barišić dao je svoj kratki komentar na ostvareno do sada:

- Glavni izvori prihoda je iz transfera i nagrada za igranje u Europi koje daje UEFA. To je ono o čemu uvijek moramo voditi računa kad razmišljamo o egzistenciji Dinama. Zahvaljujem svim djelatnicima koji su uložili puno truda da se takvi rezultati ostvaruju, to je jako dobar temelj za budući rad.

Između ostaloga, obratio se prisutnima na temu stadiona Maksimir kao na jednu od točaka dnevnog reda.

- Stadion Maksimir je problem koji dugo neće silaziti s dnevnog reda, to je naša temeljna zadaća. Stadion je u vlasništvu grada i trebamo pričekati nove izbore za gradsku skupštinu, u nadi da će skupština prihvatiti da se pristupi realizaciji tog projekta. Stadion nije važan samo za Dinamo već ima i druge dimenzije, to mora biti ponos i ures grada, a naše funkcioniranje na stadionu od velike je važnosti. Nadam se da ćemo konačno pristupiti rješenju tog problema. Moramo još riješiti neke stvari na stadionu Maksimir, koji je uz sve nevolje oštećen i u potresu. Moramo ga osposobiti, posebno istočnu tribinu, ta tribina je opasna i nadamo se da ćemo to operativno riješiti. Uporno ćemo raditi na tome da projekt novog stadiona dovedemo do kraja, a ovaj stadion održavamo tako da možemo igrati do novog rješenja.

Na održanoj Skupštini Kluba odbačeni su kao nezakoniti svi pritisci i prijetnje kojima su, osobito posljednjih mjesec dana, izložena upravljačka tijela GNK Dinamo, posebice članovi Skupštine. Poduzeto je niz pravnih radnji protiv pojedinaca i udruga koji svojim prijetećim postupcima i lažnim tvrdnjama pokušavaju ugroziti normalno funkcioniranje Kluba. U trenucima velikih sportskih rezultata te poslovne i financijske stabilnosti Dinama nećemo dozvoliti destabilizaciju kluba.