Dinamo i Hajduk izjednačeni, ali kladionice im ne daju jednake šanse za titulu! Rijeka autsajder

Proteklog vikenda odigrano je deveto kolo Hrvatske nogometne lige kojim je okončan i prvi ciklus nove sezone. Svi su prvoligaši međusobno odmjerili snage, a 10. kolu prethodit će reprezentativna stanka od dva tjedna koja će malo "razbiti" ritam klupskog nogometa koji je potpuno uhvatio zamah.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 02:09 Lokomotiva - Dinamo 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Najveće je iznenađenje devetog kola je poraz aktualnog lidera prvenstva, Dinama, koji je izgubio 2-1 od Lokomotive na "gostovanju" na Maksimiru. Hajduk se namučio, ali je i uzeo tri boda u Vinkovcima protiv Vukovara 1991. Rijeka je došla tek do druge pobjede u HNL-u slavlje od 3-1 protiv Gorice.

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U preostalim utakmicama Istra 1961 je pobijedila Varaždin, dok je Slaven Belupo pobijedio Osijek. Ovi rezultati odrazili su se i na ponudu kladionica, koje su izmijenile tečaje za prvaka.

Kao i prije 10. kola, favorit ostaje Dinamo. Ipak, povećao se koeficijent na titulu ''modrih'', što znači kako im kladionice manje vjeruju nakon kiksa na Maksimiru. Tečaj na titulu Dinama zasad iznosi 1,45, što je osjetna razlika s obzirom na to kako je prije samo tjedan dana bio 1,30.

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

S druge strane, kladionice sada više vjeruju Hajduku, koji ima status glavnog rivala za titulu. Tečaj na titulu "bijelih" iznosi točno 3, dok je prije tjedan dana bio točno 4! Treći favorit je Rijeka, u čiju obranu titule kladionice baš i nemaju puno vjere.

Naime, tečaj na titulu Rijeke iznosi čak 80! I to nakon tek druge pobjede u sezoni koja je malo preokrenula negativni trend na Rujevici. Prije vikenda tečaj na Riječane bio je čak 100. Usporedbe radi, kladionice puno više vjeruju u to da će Dinamo osvojiti Europsku ligu (kvota 45) nego Riječani HNL...