Tudor fulao zicerčinu s jednog metra; Rijeka već utrpala pet!

SLOGA - DINAMO

Mjestašce Mravince iz okolice Solina dočekat će danas branitelja naslova, prvaka, vodeću momčad Prve HNL Dinamo i najavljuju pravu feštu.

Lokalni četvrtoligaš na klupi ima bivšeg pomoćnog trenera u Hajduku Sinišu Jalića, čovjeka koji je nogometno odgajao Tudora, Leku, Pletikosu, Hrgovića, Andrića, Deranju, a trenirao je čak i Gorana Ivaniševića...

- Bilo je to prije više od 20 godina, Goran je ozlijedio rame i nije mogao igrati tenis. Poželio je trenirati s nama kako bi ostao u formi, to mu je bio gušt, a nama velika čast da naš najveći tenisač želi trenirati s nama - prisjetio se Jalić treninga na kojima je sudjelovao i Zec.

Godišnji proračun Sloge kreće se u rangu ugovora malo boljeg Dinamovog juniora, no u Kupu to često apsolutno ništa ne znači. Zna to i trener 'modrih' Nenad Bjelica koji je rekao kako ne ide u Dalmaciju na odmor i na put je poveo sve najbolje što ima na raspolaganju. Odmaraju se tek lakše ozlijeđeni Hajrović, Dilaver, Perić, Gojak i Šunjić.

No, vraća se Ademi, a s momčadi je nakon dužeg vremena i Nikola Moro.