Dinamo i Hajduk nemaju puno strpljenja: Ovaj podatak razlog je za brigu Kovačevića i Garcije!

Hajduk i Dinamo danas, u subotu, susrest će se u prvom ovosezonskom derbiju. To je ujedno i najveći test za nove trenere hrvatskih velikana, Marija Kovačevića na klupi ''modrih'' i Gonzala Garciju na klupi ''bijelih''. Ulog je još veći, s obzirom na činjenicu kako će se pobjednik odvojiti na ligaškoj ljestvici po prvi puta u sezoni.

Iza velikog derbija krije se i zanimljiva priča. Naime, otkako se HNL igra u današnjem, prepoznatljivom sustavu s deset prvoligaša, Dinamo i Hajduk nijednom nisu imali iste trenere u prvom međusobnom susretu u dvije, ili više uzastopnih sezona!

Štoviše, čak 11 različitih trenera vodilo je ''modre'' u prvom derbiju sezone u posljednjih 13 godina. Jedini strateg koji se zadržao na klupi u dvije uzastopne sezone bio je Nenad Bjelica u sezonama 2018/19. i 2019/20., ali su tada, u trenutku prvog derbija, na klupi Hajduka bili Zoran Vulić (2018. godine) i Damir Burić (2019. godine).

Zoran Mamić drugo je ime koje je dva puta otvaralo sezonu na klupi ''modrih'', ali to nije učinio u uzastopnim sezonama. Zanimljivo, Mamićev put pratio je Igor Tudor. Njih su dvojica odmjerili snage u prvom derbiju sezone 2014/15. pa su isto ponovili u sezoni 2020/21.

S druge strane, Valdas Dambrauskas i Tudor vodili su Hajduk u prvom derbiju sezone u uzastopnim sezonama, a današnji trener Juventusa vodio je čak tri prva derbija sezone otkako je Lige 10. Damir Burić treći je trener ''bijelih'' koji je u dva navrata vodio Hajduk u prvom derbiju.

Podsjetimo, na početku prošle sezone na klupama su bili Sergej Jakirović i Gennaro Gattuso, koji je nekako 'preživio' cijelu sezonu u Splitu. Međutim, na klupi Dinama redom su se mijenjali Jakirović, Bjelica, Fabio Cannavaro i Sandro Perković...

Nova sezona tek je počela i suludo je razmišljati o idućoj. Ali ostaje za vidjeti hoće li Kovačević i Garcia "preživjeti" nadolazeću sezonu i tako potencijalno ispisati povijest na početku sljedeće sezone. Ako nas je povijest išta naučila, teško ćemo gledati taj scenarij za godinu dana...

Treneri Dinama i Hajduka u prvom derbiju sezone (Liga 10)

Sezona 2025/26 - Mario Kovačević (Dinamo), Gonzalo Garcia (Hajduk)

Sezona 2024/25. - Sergej Jakirović (Dinamo), Gennaro Gattuso (Hajduk)

Sezona 2023/24. - Igor Bišćan (Dinamo), Ivan Leko (Hajduk)

Sezona 2022/23. - Ante Čačić (Dinamo), Valdas Dambrauskas (Hajduk)

Sezona 2021/22. - Željko Kopić (Dinamo), Valdas Dambrauskas (Hajduk)

Sezona 2020/21. - Zoran Mamić (Dinamo), Igor Tudor (Hajduk)

Sezona 2019/20. - Nenad Bjelica (Dinamo), Damir Burić (Hajduk)

Sezona 2018/19. - Nenad Bjelica (Dinamo), Zoran Vulić (Hajduk)

Sezona 2017/18. - Mario Cvitanović (Dinamo), Joan Carrillo (Hajduk)

Sezona 2016/17. - Zlatko Kranjčar (Dinamo), Marijan Pušnik (Hajduk)

Sezona 2015/16. - Damir Krznar (Dinamo), Damir Burić (Hajduk)

Sezona 2014/15. - Zoran Mamić (Dinamo), Igor Tudor (Hajduk)

Sezona 2013/14. - Branko Ivanković (Dinamo), Igor Tudor (Hajduk)