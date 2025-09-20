Obavijesti

Sport

Komentari 7
TRENERI KRATKOG VIJEKA

Dinamo i Hajduk nemaju puno strpljenja: Ovaj podatak razlog je za brigu Kovačevića i Garcije!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Dinamo i Hajduk nemaju puno strpljenja: Ovaj podatak razlog je za brigu Kovačevića i Garcije!
Foto: PIXSELL/

Hajduk i Dinamo danas se suočavaju u prvom ovosezonskom derbiju! Novi treneri, Kovačević i Garcia, suočavaju se s povijesnim izazovom. Hoće li uspjeti preživjeti sezonu kao treneri?

Hajduk Dinamo danas, u subotu, susrest će se u prvom ovosezonskom derbiju. To je ujedno i najveći test za nove trenere hrvatskih velikana, Marija Kovačevića na klupi ''modrih'' i Gonzala Garciju na klupi ''bijelih''. Ulog je još veći, s obzirom na činjenicu kako će se pobjednik odvojiti na ligaškoj ljestvici po prvi puta u sezoni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Spit: Karusel Torcide uoči utakmice Hajduka i Dinama 04:07
Spit: Karusel Torcide uoči utakmice Hajduka i Dinama | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Iza velikog derbija krije se i zanimljiva priča. Naime, otkako se HNL igra u današnjem, prepoznatljivom sustavu s deset prvoligaša, Dinamo i Hajduk nijednom nisu imali iste trenere u prvom međusobnom susretu u dvije, ili više uzastopnih sezona! 

USUSRET DERBIJU Karačić za 24sata: Livaja mora biti u top izdanju, Beljo nije mantinela, Kule je bolji s klupe
Karačić za 24sata: Livaja mora biti u top izdanju, Beljo nije mantinela, Kule je bolji s klupe

Štoviše, čak 11 različitih trenera vodilo je ''modre'' u prvom derbiju sezone u posljednjih 13 godina. Jedini strateg koji se zadržao na klupi u dvije uzastopne sezone bio je Nenad Bjelica u sezonama 2018/19. i 2019/20., ali su tada, u trenutku prvog derbija, na klupi Hajduka bili Zoran Vulić (2018. godine) i Damir Burić (2019. godine).

BIVŠI TRENER RIJEKE Đalović prognozirao rezultat derbija: U Rijeci smo pregazili Dinamo, a Hajduk treba umiriti
Đalović prognozirao rezultat derbija: U Rijeci smo pregazili Dinamo, a Hajduk treba umiriti

Zoran Mamić drugo je ime koje je dva puta otvaralo sezonu na klupi ''modrih'', ali to nije učinio u uzastopnim sezonama. Zanimljivo, Mamićev put pratio je Igor Tudor. Njih su dvojica odmjerili snage u prvom derbiju sezone 2014/15. pa su isto ponovili u sezoni 2020/21.

Zagreb: MAXtv 1. HNL, 18. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Foto:

S druge strane, Valdas Dambrauskas i Tudor vodili su Hajduk u prvom derbiju sezone u uzastopnim sezonama, a današnji trener Juventusa vodio je čak tri prva derbija sezone otkako je Lige 10. Damir Burić treći je trener ''bijelih'' koji je u dva navrata vodio Hajduk u prvom derbiju.

Podsjetimo, na početku prošle sezone na klupama su bili Sergej Jakirović i Gennaro Gattuso, koji je nekako 'preživio' cijelu sezonu u Splitu. Međutim, na klupi Dinama redom su se mijenjali Jakirović, Bjelica, Fabio Cannavaro i Sandro Perković...

BORBA ZA VRH Kladionice su znatno povećale tečaj na pobjedu Hajduka. Evo tko je favorit u velikom derbiju
Kladionice su znatno povećale tečaj na pobjedu Hajduka. Evo tko je favorit u velikom derbiju

Nova sezona tek je počela i suludo je razmišljati o idućoj. Ali ostaje za vidjeti hoće li Kovačević i Garcia "preživjeti" nadolazeću sezonu i tako potencijalno ispisati povijest na početku sljedeće sezone. Ako nas je povijest išta naučila, teško ćemo gledati taj scenarij za godinu dana...

Treneri Dinama i Hajduka u prvom derbiju sezone (Liga 10)

  • Sezona 2025/26 - Mario Kovačević (Dinamo), Gonzalo Garcia (Hajduk)
  • Sezona 2024/25. - Sergej Jakirović (Dinamo), Gennaro Gattuso (Hajduk)
  • Sezona 2023/24. - Igor Bišćan (Dinamo), Ivan Leko (Hajduk)
  • Sezona 2022/23. - Ante Čačić (Dinamo), Valdas Dambrauskas (Hajduk)
  • Sezona 2021/22. - Željko Kopić (Dinamo), Valdas Dambrauskas (Hajduk)
  • Sezona 2020/21. - Zoran Mamić (Dinamo), Igor Tudor (Hajduk)
  • Sezona 2019/20. - Nenad Bjelica (Dinamo), Damir Burić (Hajduk)
  • Sezona 2018/19. - Nenad Bjelica (Dinamo), Zoran Vulić (Hajduk)
  • Sezona 2017/18. - Mario Cvitanović (Dinamo), Joan Carrillo (Hajduk)
  • Sezona 2016/17. - Zlatko Kranjčar (Dinamo), Marijan Pušnik (Hajduk)
  • Sezona 2015/16. - Damir Krznar (Dinamo), Damir Burić (Hajduk)
  • Sezona 2014/15. - Zoran Mamić (Dinamo), Igor Tudor (Hajduk)
  • Sezona 2013/14. - Branko Ivanković (Dinamo), Igor Tudor (Hajduk)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Voditeljica Hajdukove TV gradi i karijeru fitness trenerice
USPJEŠNA NA OBA POLJA

FOTO Voditeljica Hajdukove TV gradi i karijeru fitness trenerice

Bruna Karla Bosnić osvaja tisuće pratitelja na društvenim mrežama kao voditeljica Hajduk TV-a i kineziologinja. Promovira strast prema zdravom životu i rado objavljuje snimke s treninga
'Ulovio sam Lukin dres pa ostao bez njega! Nisam htio problem, a znam da je Modrić gospodin'
NAVIJAČ SA SAN SIRA

'Ulovio sam Lukin dres pa ostao bez njega! Nisam htio problem, a znam da je Modrić gospodin'

Prijatelji me zezaju, nitko mi nije vjerovao da sam ulovio dres, ali evo što se dogodilo. Napravio sam to da izbjegnem sukob, bio sam sam, a u hotelu me čekala supruga s dvoje djece, rekao nam je Krešimir
VIDEO Spektakularne scene iz Splita uoči derbija s Dinamom: Pogledajte veliki karusel vozila
VESELJE NA ULICAMA

VIDEO Spektakularne scene iz Splita uoči derbija s Dinamom: Pogledajte veliki karusel vozila

SPLIT - U petak u 19:10 sati s Lovrinca je krenuo tradicionalni karusel kojeg je dan uoči velikog derbija protiv Dinama organizirala Torcida. Prema izjavama svjedoka, koloni automobila i motora prolazila je oko pet minuta, a konvoj vozila uputio se prema centru grada, uz nezaobilazne navijačke pjesme, zastave i baklje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025