Obavijesti

Sport

Komentari 0
LIJEP NOVAC

Dinamo i Lokomotiva zaradit će na transferu Majera u grčki AEK

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo i Lokomotiva zaradit će na transferu Majera u grčki AEK
Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prema pisanju grčke Gazzette, Lovro Majer će s ukupnim paketom postati najskuplji igrač u povijesti kluba

Admiral

Grčki AEK postigao je usmeni dogovor s njemačkim Wolfsburgom oko transfera Lovre Majera vrijednog nešto više od šest milijuna eura. Hrvatski veznjak bi s klubom iz Atene trebao potpisati četverogodišnji ugovor. On bi tijekom utorka trebao otputovati u Nizozemsku, gdje se AEK trenutačno nalazi na pripremama, kako bi obavio liječnički pregled.

Nakon toga očekuje se službeni potpis ugovora i priključenje momčadi u Apeldoornu. Prema pisanju grčke Gazzette, Majer će s ukupnim paketom postati najskuplji igrač u povijesti kluba. Trenutni rekord je transfer Pinede iz Celte za 6,5 milijuna eura, a Majer bi to s bonusima trebao prestići. Uz to, Majer će po plaći biti u samom vrhu.

Od tog transfera će zaraditi i četiri hrvatska kluba. Putem FIFA-inog fonda za solidarnost Dinamo će dobiti 105.000, dok će Lokomotiva dobiti 150.000 eura. Osim njih, zaradit će i zagrebački niželigaši Trnje i Dubrava. Trnje će dobiti 15.000, a Dubrava 30.000 eura.

VfL Wolfsburg - FC Bayern Munich
Foto: Swen Pförtner/DPA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Wunderkind iz BiH sve dogovorio s Chelseajem
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Wunderkind iz BiH sve dogovorio s Chelseajem

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Kod Modrićevih doma: Privatni chef otkrio što je pripremio Luki i najbližima za posebnu večeru
FOTO: LUKIN JELOVNIK

Kod Modrićevih doma: Privatni chef otkrio što je pripremio Luki i najbližima za posebnu večeru

Modrić proslavio još jedan jednogodišnji ugovor s AC Milan raskošnom večerom od osam sljedova, a navijači već žale za sarmom i ćevapima!
FOTO 'TKO NIJE ZUMIRAO, LAŽE' Diletta stavila obline na izvol'te
SPORTSKA NOVINARKA JE HIT

FOTO 'TKO NIJE ZUMIRAO, LAŽE' Diletta stavila obline na izvol'te

Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta, svjetski poznato lice Serie A, opet je zapalila Instagram: luksuzna vila na Comu, obiteljska idila i fotka koja je sve natjerala na zumiranje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026