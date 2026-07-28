Dinamo i Lokomotiva zaradit će na transferu Majera u grčki AEK

Grčki AEK postigao je usmeni dogovor s njemačkim Wolfsburgom oko transfera Lovre Majera vrijednog nešto više od šest milijuna eura. Hrvatski veznjak bi s klubom iz Atene trebao potpisati četverogodišnji ugovor. On bi tijekom utorka trebao otputovati u Nizozemsku, gdje se AEK trenutačno nalazi na pripremama, kako bi obavio liječnički pregled.

Nakon toga očekuje se službeni potpis ugovora i priključenje momčadi u Apeldoornu. Prema pisanju grčke Gazzette, Majer će s ukupnim paketom postati najskuplji igrač u povijesti kluba. Trenutni rekord je transfer Pinede iz Celte za 6,5 milijuna eura, a Majer bi to s bonusima trebao prestići. Uz to, Majer će po plaći biti u samom vrhu.

Od tog transfera će zaraditi i četiri hrvatska kluba. Putem FIFA-inog fonda za solidarnost Dinamo će dobiti 105.000, dok će Lokomotiva dobiti 150.000 eura. Osim njih, zaradit će i zagrebački niželigaši Trnje i Dubrava. Trnje će dobiti 15.000, a Dubrava 30.000 eura.