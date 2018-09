Golčina! Rijeka se brzo vratila, Raspopović pogodio u rašlje...

NAJAVA

Dinamo nije uspio izboriti Ligu prvaka, ali je ubrzo saznao protivnike u Europskoj ligi. Anderlecht, Fenerbahče i Spartak iz Trnave posjetit će Maksimir tijekom grupne faze drugog najjačeg europskog nogometnog natjecanja.

Nenad Bjelica preporodio je Dinamo i u novoj sezoni igra iznad svih očekivanja. I dok je ganjao Ligu prvaka, u HNL-u je igrao s drugom momčadi. I polučio sjajan uspjeh. U pet kola ima četiri pobjede te po jedan remi i poraz.

Rijeka je, s druge strane, neporažena do sada u ligi. Na Maksimir stiže nakon triler remija u derbiju s Istrom 3-3, a trener Matjaž Kek najavio je drugačiju igru Rijeke od do sada viđenog ove sezone.

Nakon utakmice s Istrom zaiskrilo je između Keka i stopera Punčeca zbog čega je iskusni branič suspendiran, no sam Kek rekao je prilikom najave susreta s Dinamom kako je su njih dvoje razgovarali i da tu više problema nema. Očekivalo se da će krajem prijelaznog roka stoper Župarić napustiti klub, no on je ostao na Rujevici.