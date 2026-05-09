Dinamo je ipak dimenzija više: Splićani su osjetili moć prvaka, Beljo konačno zabio i - Hajduku!
DINAMO - HAJDUK 2-0 Bennacer je opet u 30-ak minuta pokazao visoku klasu, 'modri' pokazali puno više od najvećeg rivala, a zanimljivu bitku na tribinama su vodili Bad Blue Boysi i Torcida
Dinamo je konačno, nakon više od tri godine, svladao (2-0) Hajduk u Maksimiru. Nogometaši Marija Kovačevića tako su još jednom skinuli "skalp" najvećem rivalu, Splićanima su zabijali Bakrar i Beljo, a Dinamo opet svima dokazao kako je bez premca najbolja momčad Hrvatske. I kako se naslov prvaka s razlogom - vratio kući.