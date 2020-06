Dinamo je 'nestao' s travnjaka u drugom dijelu, prvaku nije pomogao niti čudesni Livaković

<p>Još jedna utakmica bez navijača, ali u loži Kranjčevićeve okupilo se puno bivših nogometaša, poznatih lica. Bio je tu i <strong>Robert Kovač,</strong> koji se na poluvremenu zadržao u razgovoru s <strong>Ivanom Cvjetkovićem,</strong> menadžerom <strong>Brune Petkovića</strong>, u čijem je društvu gledao utakmicu. Prvog napadača Dinama nije bilo na travnjaku zbog žutih kartona.</p><p>Sredinom prvog poluvremena pojavilo se i sedam BBB-a. Jednom su povikali Dinamo Zagreb, odmah je došla policija i oni su otišli sa zida na kojemu su stajali. </p><p>Dinamo je protiv Lokomotive bio jako dobar u prvih 45 minuta, a 0-0 je bilo samo zahvaljujući Ivi Grbiću, golmanu Lokomotive, koji je sjajno branio. Kulenović i <strong>Ademi</strong> nisu zabili velike prilike. </p><p>Grbić je briljirao u prvome, a Livaković u drugom dijelu. Kakve dvije čudesne obrane prvoga golmana <strong>Hrvatske.</strong> Jedna glavom, a druga rukom u situaciji jedan na jedan. Golmani su doista bili čudesni, zbog toga i je nakon sat vremena bilo 0-0. Livi je fantastičnu obranu imao i pet minuta prije kraja. Pokazao je klasu na stadionu na kojemu je nekad branio za Zagreb. No, ni Livaković nije mogao ništa kod penala za Lokomotivu. Tolić je u 90. minuti zabio za 1-0. Sudac Strukan gledao je VAR, odlučio je pokazati na bijelu točku. Igor Jovićević sugerirao mu je da je prije penala za Lokomotivu bio prekršaj na igraču Dinama, ali Strukan se nije obazirao.</p><p>Dinamo se jako mučio u nastavku, nije to bila niti sjena momčadi iz prvoga poluvremena. U obrani Dinama Emir Dilaver nije imao svoj dan, ali jako se dopao Joško Gvardiol. Lokomotiva je u nastavku potpuno nadigrala prvaka. Trebao je Dinamo voditi 2 ili čak tri razlike nakon prvoga dijela, ali u nastavku to nije bilo dobro. </p><p>Potpuno je zakazala momčad Igora Jovićevića u nastavku utakmice. Goran Tomić je i treći put u svojoj trenerskoj karijeri pobijedio Dinamo. Dva puta 2018. godine, treneri su bili Mario Cvitanović i Nikola Jurčević, a sad je srušio i Jovićevića s kojim se srdačno izgrlio prije utakmice. </p><p>Igor Jovićević je dobro krenuo, Dinamo je lako slavio u Varaždinu, ali je već u drugoj službenoj utakmici na klupi "modrih" izgubio. Imat će što za reći svojim igračima idućih dana. Drugo poluvrijeme je bilo baš očajno. </p>