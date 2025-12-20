DINAMO - LOKOMOTIVA 2-0 Zajc je dvaput pogađao okvir gola, još jednom svima dokazao kako može biti lider ove momčadi. A Kovačević je opet Belju izvadio nakon sat vremena igre. Uobičajeno...
Dinamo je opet jesenski prvak: Topić iskoristio priliku, svi znaju da ova momčad mora još bolje!
Dinamo je 2026. godinu završio na vodećem mjestu prvenstvene ljestvice. Nogometaši Marija Kovačevića svladali (2-0) su Lokomotivu u gradskom derbiju, tako pobjegli Hajduku na četiri boda (uz utakmicu više) prednosti. Dinamo je bio dosta bolji suparnik, zabijali su Topić i Beljo, Zajc je dvaput pogađao okvir gola.
