Dinamo je osvojio bod. Evo koliko će mu još trebati da izbori nokaut fazu Europske lige

U prvom kolu Europske lige Dinamo odigrao neriješeno (0-0) s Hapoel Be'er Shevom. U nastavku natjecanja 'modrima' slijedi još sedam susreta, a prve analize pokazuju da bi za prolazak u nokaut fazu momčadima trebalo osvojiti deset bodova.

Analitička stranica Football Meets Data objavila je simulacije ligaške faze, a prema njihovim izračunima deset osvojenih bodova trebalo bi biti dovoljno za prolaz u približno 93 posto scenarija. Samo u sedam posto simulacija momčad s deset bodova završila je ispod 24. mjesta koje vodi dalje.

Points and GD needed for 24th place in 🟠 UEL league stage:



2024/25: 1⃣0⃣ pts, -2 GD

2025/26: 9⃣ pts, -2 GD



🎯 This season 10 pts looks again like a target that, on average, should take teams through.



In 7% of sims 10 pts were not enough for Top 24. Median goal difference in… pic.twitter.com/yNIlfOjEM0 — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 16, 2026

U tim nepovoljnim ishodima ključnu je ulogu imala gol-razlika. Ekipe koje ni s deset bodova nisu uspjele proći imale su u prosjeku gol-razliku -4 ili lošiju. Prema istim simulacijama, najčešći plasman za klub s deset bodova je 21. ili 22. mjesto na ljestvici.

Podaci iz prve dvije sezone novog formata natjecanja također pokazuju da se granica za prolaz nalazi oko deset bodova. U sezoni 2024./25. momčad na 24. mjestu završila je s deset bodova i gol-razlikom -2. Prošle je sezone za posljednje mjesto koje vodi u doigravanje bilo dovoljno devet bodova, uz identičnu gol-razliku od -2.

Sustav natjecanja je takav da osam najboljih momčadi ide izravno u osminu finala, dok klubovi plasirani od devetog do 24. mjesta igraju međusobno doigravanje za ulazak u tu fazu. Dinamu je cilj biti među 24 najbolje ekipe.

Dinamo očekuju utakmice protiv Anderlechta, NEC-a, Sunderlanda, Bayer Leverkusena, Rennesa, AZ Alkmaara i Sturma iz Graza, a ispada da bi 11 osvojenih bodova trebalo biti sigurno dovoljno za drugi krug natjecanja.