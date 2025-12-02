Razlog je ponašanje Carevića koji je, tvrde u Dinamu, na nedoličan način komunicirao s njihovim igračima uz aut liniju. To im je zasmetalo i odlučili su ga prijaviti
Dinamo je prijavio Marija Carevića delegatu! Evo zašto
Dinamo je u 15. kolu HNL-a pobijedio Goricu (2-0) i vratio se na prvo mjesto nakon više od mjesec dana. Do nje su došli s igračem manje, sudačkih repova nema jer sudac Mateo Erceg odradio je sjajan posao, no neki repovi su ipak ostali.
Pokretanje videa...
Naime, kako piše Germanijak, Dinamo je prijavio trenera Gorice Marija Carevića delegatu utakmice Ivanu Bračku, što znači kako ga čeka disciplinski postupak i moguća kazna. Razlog je ponašanje Carevića koji je, tvrde u Dinamu, na nedoličan način komunicirao s njihovim igračima uz aut liniju. To im je zasmetalo i odlučili su ga prijaviti.
A nakon utakmice trener Gorice susreo se sa sramotnim uvredama navijača Dinama. Dok je ulazio u klupske prostorije, skupina navijača ga je vrijeđala i psovala mu, a ni on sam im nije ostao dužan. Na press konferenciji je rekao:
- Nisam ušao u sukob. To su sve trenerski igrokazi. Meni je legitimno izležavati se. Mi smo ležali u Maksimiru kad smo vodili. Hoxha je ležao pet minuta. Sve je u granicama sporta, ali nije mi lako slušati uvrede od prve minute - rekao je trener Gorice.
A što se tijekom utakmice događalo uz aut liniju, morat će Carević objasniti disciplinskom sucu Alanu Klakočeru koji će procijeniti je li prešao granicu i odlučiti o kazni.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+