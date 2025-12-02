Dinamo je prijavio Marija Carevića delegatu! Evo zašto

Dinamo je u 15. kolu HNL-a pobijedio Goricu (2-0) i vratio se na prvo mjesto nakon više od mjesec dana. Do nje su došli s igračem manje, sudačkih repova nema jer sudac Mateo Erceg odradio je sjajan posao, no neki repovi su ipak ostali.

Pokretanje videa... 00:46 Slavlje Dinama u Velikoj Gorici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Naime, kako piše Germanijak, Dinamo je prijavio trenera Gorice Marija Carevića delegatu utakmice Ivanu Bračku, što znači kako ga čeka disciplinski postupak i moguća kazna. Razlog je ponašanje Carevića koji je, tvrde u Dinamu, na nedoličan način komunicirao s njihovim igračima uz aut liniju. To im je zasmetalo i odlučili su ga prijaviti.

A nakon utakmice trener Gorice susreo se sa sramotnim uvredama navijača Dinama. Dok je ulazio u klupske prostorije, skupina navijača ga je vrijeđala i psovala mu, a ni on sam im nije ostao dužan. Na press konferenciji je rekao:

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Nisam ušao u sukob. To su sve trenerski igrokazi. Meni je legitimno izležavati se. Mi smo ležali u Maksimiru kad smo vodili. Hoxha je ležao pet minuta. Sve je u granicama sporta, ali nije mi lako slušati uvrede od prve minute - rekao je trener Gorice.

A što se tijekom utakmice događalo uz aut liniju, morat će Carević objasniti disciplinskom sucu Alanu Klakočeru koji će procijeniti je li prešao granicu i odlučiti o kazni.