Obavijesti

Sport

Komentari 27
MORAT ĆE SE IZJASNITI

Dinamo je prijavio Marija Carevića delegatu! Evo zašto

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo je prijavio Marija Carevića delegatu! Evo zašto
Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Razlog je ponašanje Carevića koji je, tvrde u Dinamu, na nedoličan način komunicirao s njihovim igračima uz aut liniju. To im je zasmetalo i odlučili su ga prijaviti

Dinamo je u 15. kolu HNL-a pobijedio Goricu (2-0) i vratio se na prvo mjesto nakon više od mjesec dana. Do nje su došli s igračem manje, sudačkih repova nema jer sudac Mateo Erceg odradio je sjajan posao, no neki repovi su ipak ostali.

Pokretanje videa...

Slavlje Dinama u Velikoj Gorici 00:46
Slavlje Dinama u Velikoj Gorici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Naime, kako piše Germanijak, Dinamo je prijavio trenera Gorice Marija Carevića delegatu utakmice Ivanu Bračku, što znači kako ga čeka disciplinski postupak i moguća kazna. Razlog je ponašanje Carevića koji je, tvrde u Dinamu, na nedoličan način komunicirao s njihovim igračima uz aut liniju. To im je zasmetalo i odlučili su ga prijaviti.

A nakon utakmice trener Gorice susreo se sa sramotnim uvredama navijača Dinama. Dok je ulazio u klupske prostorije, skupina navijača ga je vrijeđala i psovala mu, a ni on sam im nije ostao dužan. Na press konferenciji je rekao:

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Nisam ušao u sukob. To su sve trenerski igrokazi. Meni je legitimno izležavati se. Mi smo ležali u Maksimiru kad smo vodili. Hoxha je ležao pet minuta. Sve je u granicama sporta, ali nije mi lako slušati uvrede od prve minute - rekao je trener Gorice. 

A što se tijekom utakmice događalo uz aut liniju, morat će Carević objasniti disciplinskom sucu Alanu Klakočeru koji će procijeniti je li prešao granicu i odlučiti o kazni. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 27
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk
15. KOLO HNL-A

VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk

Dinamo se mučio, ali ipak uzeo tri boda u Gorici. Bakrar je zabio za 1-0, Stojković u drugom dijelu dobiva crveni karton te je Gorica pritisnula. Ipak, Soldo je zabio za potvrdu pobjede pred kraj utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025