Dinamo je prije četiri godine deklasirao Tottenham. U kadru će od ljeta ostati samo dvojica?

Dinamo igra vrlo turbulentnu sezonu u domaćim natjecanjima, kako na terenu, tako i u prostorijama kluba. Čak trojicu trenera promijenio je zagrebački klub u sezoni, smijenjen je i sportski direktor, a igrački kadar pun je balasta. Na sve to nadovezala se i najava mogućeg odlaska Brune Petkovića ovog ljeta, što je nagovijestio njegov menadžer.

- Da, odlazak Brune Petkovića iz Dinama je realnost i plan, Bože zdravlja... Plan je da ide ovo ljeto. Već je tu sedam godina. Nadamo se da ide sa sedam titula - rekao je Ivan Cvjetković u Podcast Inkubatoru.

Ponajbolji igrač "modrih" gotovo je pa oporavljen od duge ozljede pubične kosti i trebao bi biti spreman za igru već protiv Slaven Belupa ili nakon reprezentativne stanke. Ipak, riječi Cvjetkovića znače da bi Petković mogao u Dinamu odigrati još svega desetak utakmica, koliko je ostalo do kraja prvenstva.

Zanimljivo, u odnosu na jednu od najvećih pobjeda u Dinamovoj povijesti (protiv Tottenhama 3-0), za "modre" će iduće sezone sigurno nastupati samo dvojica iz tog kadra od 18 igrača. U prvih 11 tada je igrao Ademi, a s klupe je ušao Josip Mišić. Ta se utakmica igrala 18. ožujka 2021., a Dinamo je izašao u 4-3-3 formaciji i postavom: Livaković - Ristovski, Lauritsen, Theophile-Catherine, Franjić - Majer, Ademi, Jakić - Ivanušec, Petković, Oršić

Na klupi se iz sadašnjeg kadra našao samo Danijel Zagorac, ali šuška se i o njegovom odlasku u mirovinu na kraju sezone. Petkovićev odlazak već je najavio njegov menadžer Ivan Cvjetković, Ristovskom i KTC-u istječu ugovori ovog ljeta, a još se ne zna hoće li Dinamo produljiti posudbu Franjiću.

Martin Baturina tada je bio član mlade momčadi.

Petar Sučić (21) ove je zime transferiran u Inter za 14 milijuna eura, a talijanskom prvaku priključit će se na ljeto.

O odlasku Martina Baturine (22) nagađa se već godinama, a prošlog je ljeta ozbiljno zagrizla Fiorentina. Ipak, ponuda nije "izula iz cipela" upravu Dinama koja je zadržala reprezentativnog veznjaka. Baturina po Transfermarktu vrijedi 20 milijuna eura, a ugovor mu u Dinamu ističe u lipnju 2028. Ima još dotad, ali vjerojatno bi i klub i igrač bili zadovoljni kad bi na Maksimir sletjela ponuda koja bi zadovoljila apetite obje strane. Transfer ovog ljeta je moguć.

Stefan Ristovski (33) također je jedan od senatora u Dinamovoj svlačionici već dugi niz godina. Za "plave" je odigrao 176 utakmica, ali ovog ljeta mu ističe ugovor i on je također na odlasku.

Od jezgre momčadi tako bi mogao ostati samo Josip Mišić (30) kojeg ugovor veže do ljeta 2026. On se, kao i Petković, muči s ozljedama ove sezone, ali koliko je on važan Dinamu, najbolje se vidi uspoređujući učinak i igru momčadi s njim na terenu i bez njega.

Osim Sučića, Petkovića, Theophilea, Baturine i Ristovskog, još je nekoliko igrača s upitnom sudbinom na Maksimiru. Ugovor istječe i Sadeghu Moharramiju, dok Franjiću, Rogu, Belcaru i Oliverasu istječe posudba. Belcara "modri" mogu i otkupiti, ali treba pričekati i vidjeti kakav će biti budžet kluba u slučaju da ne osvoji naslov.

Pred Dinamom je nekoliko izazovnih mjeseci, pogotovo ako "modri" ne obrane naslov prvaka. U tom slučaju će vjerojatno i planirani budžet doživjeti promjene, a potrebno je naći i novog sportskog direktora, zamjene za igrače koji odlaze, riješiti se balasta u momčadi...