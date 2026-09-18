Dinamo remijem otvorio Europsku ligu, ali je financijski razbio konkurenciju: s 15,06 milijuna eura četvrti je po zaradi, odmah iza europskih giganata
Dinamo je u Europa ligi zaradio više od europskih velikana: Evo na kojem su mjestu 'modri'
Dinamo je u srijedu navečer odigrao prvo kolo Europske lige i remizirao s izraelskim Hapoel Beer Shevom. U četvrtak navečer završeno je kompletno kolo te su objavljeni podaci o zaradi.
'Modri' su trenutačno na 17. mjestu Europa lige s jednim bodom, ali su na puno višoj razini kada je u pitanju zarada. Zagrebački klub nalazi se na visokom četvrtom mjestu sa zaradom od 15,06 milijuna eura, objavila je stranica Football Meets Data.
🟠 Guaranteed UEL prize money after MD1 - Top 10 💰— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 18, 2026
€18.72m 🇫🇷 Lyon
€15.46m 🇩🇪 Leverkusen
€15.32m 🇮🇹 Juventus
€15.06m 🇭🇷 Dinamo Zagreb
€14.17m 🇮🇹 Milan
€13.99m 🇵🇹 Benfica
€13.47m 🇪🇸 Real Sociedad
€13.36m 🇳🇱 AZ Alkmaar
€13.29m 🏴 Celtic
€13.26m 🇬🇷 Olympiacos
🧾 What is… pic.twitter.com/noB2sK5oqf
Ispred Dinama nalaze se tri europska velikana, riječ je o Lyon s 18,72 milijuna eura, a slijede ga Bayer Leverkusen s 15,46 milijuna i Juventus s 15,32 milijuna eura. Milan Luke Modrića nalazi se na petom mjestu s 14,17 milijuna, Benfica s 13,99 milijuna i Real Sociedad s 13,47 milijuna eura.
Među deset najuspješnijih po zaradi su i AZ Alkmaar s 13,36 milijuna eura, Celtic s 13,29 milijuna te Olympiacos s 13,26 milijuna.
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