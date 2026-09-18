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NAKON PRVOG KOLA

Dinamo je u Europa ligi zaradio više od europskih velikana: Evo na kojem su mjestu 'modri'

Piše Issa Kralj,
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Dinamo je u Europa ligi zaradio više od europskih velikana: Evo na kojem su mjestu 'modri'
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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Dinamo remijem otvorio Europsku ligu, ali je financijski razbio konkurenciju: s 15,06 milijuna eura četvrti je po zaradi, odmah iza europskih giganata

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Dinamo je u srijedu navečer odigrao prvo kolo Europske lige i remizirao s izraelskim Hapoel Beer Shevom. U četvrtak navečer završeno je kompletno kolo te su objavljeni podaci o zaradi. 

'Modri' su trenutačno na 17. mjestu Europa lige s jednim bodom, ali su na puno višoj razini kada je u pitanju zarada. Zagrebački klub nalazi se na visokom četvrtom mjestu sa zaradom od 15,06 milijuna eura, objavila je stranica Football Meets Data. 

Ispred Dinama nalaze se tri europska velikana, riječ je o Lyon s 18,72 milijuna eura, a slijede ga Bayer Leverkusen s 15,46 milijuna i Juventus s 15,32 milijuna eura. Milan Luke Modrića nalazi se na petom mjestu s 14,17 milijuna, Benfica s 13,99 milijuna i Real Sociedad s 13,47 milijuna eura.

Među deset najuspješnijih po zaradi su i AZ Alkmaar s 13,36 milijuna eura, Celtic s 13,29 milijuna te Olympiacos s 13,26 milijuna.

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