Dinamo je usred proslave duple krune zaradio milijun i pol eura. Sve zbog Elchea i ostanka u ligi

Dinamo je unatoč remiju protiv Lokomotive (0-0) na punom Maksimiru slavio novu titulu prvaka Hrvatske i osvojeni Kup, ali osim dvostruke krune, klub je u džep pospremio milijun i pol eura. Bivši dinamovac Gonzalo Villar je trajno postao igrač Elchea u koji je došao u siječnju na posudbu. Elche je izborio ostanak u La Ligi remijem protiv Girone (1-1) i tako aktivirao klauzulu o obveznom otkupu španjolskog veznjaka za 1,5 milijuna eura.

Villar je među 'modre' stigao prošlog ljeta za tri milijuna eura, a Španjolac je u Dinamovom dresu nastupio 15 puta uz jedan zabijeni gol. Njegov transfer u zagrebačku momčad bio je jedan od najskupljih u povijesti kluba, ali je izgubio status u momčadi.

Na zimu je prešao u Elche gdje je procvjetao, u španjolskom prvenstvu upisao je 12 nastupa i zabio jedan gol, a hvalio ga je i trener.

- Naravno da bih volio računati na Gonzala u budućnosti. On je spektakularan dečko. Nevjerojatno je sazrio i ovaj klub osjeća kao svoj dom. On je igrač s mnogo kvaliteta za budućnost - izjavio je trener Sarabia.

Villar je prije odlaska iz Dinama komentirao kako zaslužuje veću minutažu, a Zvonimir Boban je na to rekao:

Ponio se kao frajla, malo pi*kasto - misleći pri tome kako se problemi trebaju rješavati unutar svlačionice.