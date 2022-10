Ni jedan Dinamov igrač nikad nije uspio pobijediti Milan

Osam utakmica, sedam poraza i jedan jedini remi. I taj jedan ostvario je igrač kojeg u utorak neće biti na terenu. To je učinak današnjih Dinamovih igrača protiv Milana. Plus onaj poraz 3-1 na San Siru od prije mjesec dana. Dakle, ni jedan igrač Dinama nikad nije osjetio kako je to pobijediti Milan.

A imali su priliku. Bruno Petković triput: 2016. s Bolognom (0-1) protiv Donnarumme, Pašalića, Bacce..., pa 2017. i '18. s Veronom, ali je izgubio 2-1 i 4-1.

Stefan Ristovski s Parmom se suprotstavio Milanu 2014., nosio se s De Scigliom i Bonaventurom, Menezom i Hondom, ali je njegova momčad izgubila 5-4. Dok je najdavnije protiv Milana igrao Mislav Oršić. Pet minuta za Speziju u osmini finala Kupa 2014. protiv momčadi u kojoj je još bio i Robinho, a na klupi Kaka. Izgubili su 3-1.

I na kraju Boško Šutalo. Jedini dinamovac koji je uspio nakon okršaja s Milanom izaći neporažen, ali on će zbog teške ozljede utakmicu gledati iz lože. Šutalo je, dakle, 2020. za Atalantu odigrao poluvrijeme u remiju 1-1, dok su s druge strane bili Ibrahimović, Rebić, Calhanoglu... A s Veronom je dvaput izgubio.

Kladionice su jasne: Dinamo bi trebao izgubiti i u utorak. Koeficijent na pobjedu "plavih" je 4,70, a na Milan 1,83. Ajde, Dinamo je manji autsajder nego što je Borussia u Dortmundu protiv Manchester Cityja (5,30) i Salzburg protiv Chelseaja (5,20). Ali, sjetite se, na pobjedu "plavih" protiv Chelseaja tečaj je bio čak 7,50 pa znamo kako je završilo...

Stefano Pioli (57) nikad nije igrao protiv neke hrvatske momčadi, ali je zato vodio pregršt Hrvata. Sad ima Rebića, Badelj je za njega odigrao 27 utakmica, Perišić 25, Budan 23, Pjaca 19, Brozović 18, Mandžukić 11, a imao je u momčadi i Franju Prcu, Antonija Mionića i Kristijana Matoševića.

