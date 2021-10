Dinamo je na Rujevicu stigao s gardom 'bolji smo, lako ćemo', pa su im domaćini u prvih 45 minuta održali nogometnu lekciju. I to je nedopustivo. No, Zagrepčani su pokazali karakter, na kraju mogli i do pobjede...

Kakva utakmica na Rujevici! Rijeka i Dinamo još su jednom odigrali ljepoticu prvenstva, na koncu zasluženo podijelili bodove. Nogometaši Gorana Tomića dominirali su prvom dijelu, Zagrepčani su briljirali u nastavku, pa na kraju obje momčadi moraju biti zadovoljne ovakvim ishodom. Ali, i žaliti za propuštenim.