Dinamo kažnjen zbog keltskog križa, a Uefa ga je prodavala...

Zagrebački Dinamo kažnjen je sa čak dvije utakmice bez gledatelja i sa 60 tisuća eura zbog rasizma, korištenja pirotehnika, bacanja predmeta u teren i blokiranih prolaza na tribinama na utakmici protiv Benfice u prvoj utakmici osmine finala Europske lige. No, mnogima nije jasno zašto su Modri kažnjeni za rasizam.

Naime, na sjevernoj tribini navijači Dinama stavili su transparent na kojem je pisalo Blue Lions, a sporan je keltski križ koji se nalazio na slovu O.

Foto: Marko Lukunić

Riječ je o križu koji se povezuje s keltskim kršćanstvom koje je svoj vrhunac imalo u srednjem vijeku u Velikoj Britaniji. Sredinom 20. stoljeća, rasističke i neofašističke skupine počele su upotrebljavati taj simbol kao njihov zaštitni znak zbog čega je keltski križ postao nepoželjan u nekoliko europskih zemalja te ga je Uefa označila neprihvatljivim na sportskim borilištima.

Dinamovi navijači u tome križu ne vide ništa sporno, oni su ga počeli koristiti na tribinama još početkom 90-ih godina u natpisu Blue Lions, no Uefa je izričito zabranila korištenje tog simbola. No ono što je upitno je to da je keltski križ dugogodišnji simbol na zastavi Sjeverne Irske kao i sastavni dio grba škotskog kluba Celtica. Za Irce tu nema ništa sporno, za njih je keltski križ izmislio Sveti Patrik koji je u to vrijeme pokrštavao Irce koji su bili poganski narod.

Now that the flags are up flying proudly it's time to get ready for the day ahead. Meet up with friends for some beers then off to Windsor Park to cheer on "Our Wee Country". 😁💚⚽🍺 #GAWA #NorthernIreland #NornIron #UlsterBoys #GreenAndWhiteArmy pic.twitter.com/qJ4jZDisxl