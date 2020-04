'Dinamo me nije ni zvao, a u Mariboru sam bio na praksi'

Sergej Jakirović (43) u karijeri je vodio Sesvete i Goricu, a od četvrtka navečer ima novi posao. Postao je trener Maribora, koji je četvrti u slovenskom prvenstvu i za Olimpijom zaostaje sedam bodova. Ako se liga i nastavi, teško će do naslova prvaka.

- Do kraja prvenstva je 11 kola, tako da ne odustajemo. Nadam se kako ćemo na kraju ipak stići Olimpiju i biti prvaci. Tamo očito imaju i financijskih problema. Kod nas u Mariboru su igrači potpisali smanjenje - javio nam se Jakirović i nastavio:

- Potpisao sam na dvije godine, a pregovori su trajali posljednja dva mjeseca. Maribor je vodio njihov legendarni Darko Milanič, a mi smo pregovarali otkako sam ja otišao iz Gorice. Nisam mogao ići tamo zbog korona virusa, sve smo dogovorili preko mobitela.

Spominjao se Jakirović i kao trener Dinama II.

- Spominjao se jesam, ali na kraju do nikakvog kontakta između mene i Dinama nije bilo. Nije došlo do toga. S Nenadom Bjelicom sam se čuo nakon svega. Može biti ponosan na uspjehe s Dinamom, a Igoru Jovićeviću želim puno sreće. Mislim da je on dobar nasljednik Nenada Bjelice. S Igorom sam se prvi put susreo prije dvadeset godina kad smo bili na probi u Kini. Pratimo jedan drugog godinama i podrška smo si. Želim mu uspjehe na klupi Dinama - rekao je Jakirović i vratio se na Maribor.

- Ovo je za mene sigurno jedan veliki iskorak i izazov u karijeri. Ovdje su radili mnogi hrvatski treneri, Ante Čačić, Kruno Jurčić. Stipe Balajić je igračka legenda kluba. Hrvati su ovdje ostavili veliki trag. S Mariborom sam igrao dok sam bio trener Gorice, lani sam ih dolazio gledati uživo u pretkolu Lige prvaka protiv švedskog AIK-a, a ovdje sam bio i na praksi prije dvije godine kad sam stjecao Uefa PRO licencu. Baš sam bio u Mariboru i na praksi kod bivšeg trenera Milaniča - kaže Jakirović.

Maribor je najveći slovenski klub. Igrao je u skupinama Lige prvaka.

- Zlatko Zahovič je otišao iz kluba, nakon 13 godina više nije sportski direktor. Sin Luka mu i dalje igra u napadu, a od Hrvata je tu u klubu sad Špiro Peričić, kojega znam iz naše druge lige. Bio je kapetan Dugopolja - rekao je Jakirović.

U Sloveniji bi se prvenstvo sigurno trebalo nastaviti, situacija je slična kao i kod nas.

- Tri su termina za početak, 23. svibnja, 30. svibnja i 6. lipnja. Mislim da bi se moglo nastaviti 30. svibnja. Čekam da ovo prođe, da dobijemo dozvolu za treninge i krenemo u borbu za naslov - rekao je za kraj bivši trener Gorice.