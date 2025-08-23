Obavijesti

Dinamo mirno do novih bodova: Beljo nastavio golgeterski niz, 'modri' još bez primljenog gola!

Piše Hrvoje Tironi,
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

DINAMO - ISTRA 3-0 Zagrepčani su opet odigrali dobru utakmicu, mogli još uvjerljivije svladati Puljane. Villar je spektakularno zabio prvijenac, a Bakrar upisao prve službene minute za hrvatskog viceprvaka...

Dinamo je slavio i u četvrtom kolu HNL-a, u Maksimiru je "pala" (3-0) Istra. Bila je to još jedna dojmljiva predstava hrvatskog viceprvaka koji su do nove pobjede stigli golovima Belje, Villara i Kulenovića. Zagrepčani su još jednom sačuvali mrežu čistom, tako da u Maksimirskoj 128 mogu biti zadovoljni još jednom predstavom "modrih". 

