Problematična je upravo ta pozicija desnog beka za koju konkurira mladi Noa Mikić (18), ali kako stvari stoje, priliku da krene od prve minute još će malo pričekati. Mijenjat će se i na desnom krilu
Dinamo mora mijenjati: Ovo bi trebao biti sastav protiv Rijeke
Nakon poraza od Vukovara 1991 (1-0) u gostima, ispred nogometaša Dinama utakmica je protiv aktualnog prvaka Hrvatske, Rijeke. Dok 'modri' u posljednje dvije utakmice imaju europski remi s Malmöm (1-1) i spomenuti ligaški ogled na istoku Hrvatske, izabranici Victora Sancheza dolaze u naletu na krilima pobjede protiv praške Sparte (1-0) u Europi i protiv Osijeka (4-1) u prvenstvu.
