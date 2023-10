Dinamo na lokose bez glavnih aduta? Jakirović: Vidjet ću u kakvom su psihičkom stanju...

Kako preokrenuti situaciju? S novim igračima, ubacivat ćemo nove igrače!

Najavio je to Sergej Jakirović (46) nakon što se otarasio rafala pitanja o ostavci ili smjeni tezom kako bi to u ovoj situaciji bio bijeg, a on bježati ne želi.

Prema stavu navijača, Dinamov trener bježati i ne treba. U anketi na 24sata, od gotovo 15.000 navijača njih svega 17 posto smatra da je za Dinamovu duboku krizu kriv Jakirović, dok 21 posto glavnim krivcima smatra igrače, a 62 posto upravu.

I među 9000 navijača koji su glasovali u anketi tko treba biti Dinamov trener do trenutka objave ovog teksta najbolje je prošao Jakir, koji je dobio 28 posto glasova, ispred Nenada Bjelice s 27 posto, Vahida Halilhodžića s 14, Matjaža Keka s 11 posto...

OK, to smo riješili, Jakirović mora ostati trener. A koji bi to novi igrači trebali ući u sastav? Kadar nije tako bogat i utjecaj igrača s klupe ove je sezone manji nego ikad u novijoj povijesti.

- Analizirali smo poraz od Viktorije, nismo proveli u djelo naš plan, a Viktoria je agresivna i iskusna momčad i zaslužila je pobjedu. Nemamo što kukati nego moramo izvući pouke - rekao je Jakirović uoči nedjeljnog (17.10) okršaja s Lokomotivom te nastavio:

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Svjesni su igrači svega, teško nam je svima i treba dati sve od sebe da izađemo iz ove situacije i osvojimo tri boda sutra.

Neki su igrači istaknuli psihički pritisak kao glavni problem, a Stefan Ristovski čak je dodao:

- Igrači koji su došli ne znaju što je Dinamo i što znači nositi ovaj dres!

Što trener kaže o tome?

- Treba svakoga pojedinačno pitati što je glavni problem. Možemo pričati o pritisku i stresu igranja za Dinamo, ali Dinamov dres je takav, ljudi žele pobjede. Sve se urotilo protiv nas i samo mi možemo izaći iz ove situacije, nitko drugi nas neće izvući, svi moramo povući.

Poraz od Čeha potvrdio je poznate slabosti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Znali smo da su čvrsta i agresivna momčad, koja će nas čekati u bloku. Možda bismo pobijedili da je Vidović zabio onu šansu, ali što god nam dođe blizu šesnaesterca, brutalno budemo kažnjeni. Volio bih da igramo fluidnije i konkretnije, s više rizika u zadnjoj trećini. Na tome ću inzistirati.

Prvi je to okršaj Dinama i Lokomotive ove sezone.

- Lokosi su mlada i energična momčad, koja izađe kao da nema što izgubiti, nadigrava se i htio bih da moja momčad tako igra. S Rijekom sam ih pobijedio 2-1, znam ih, znam kako bi trebalo igrati, a na momčadi je da slijedi zahtjeve.

Koga nema?

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Dosta ću toga vidjeti na posljednjem treningu i u razgovoru kako se tko osjeća. Ne fizički nego više mentalno. Petković je izvan kadra, roviti su Bulat i Baturina, imamo problema s njima i nakon razgovora vidjet ću hoće li uopće biti u rosteru, hoću li riskirati s njima. Navijači su uz nas milijun posto, bili su razočarani, i mi smo, ali stalno su tu, traže da se vidi želja za dokazivanjem. Ako želiš, i lopta će ti onda vratiti. Imamo problema, vidi se, ali samo mi možemo to izvući - zaključio je trener.