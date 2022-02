Iščitavanjem suhih brojki i komentara nakon nekoliko uvodnih kola proljetnog dijela prvenstva, netko neupućen lako bi mogao steći dojam da je Hajduk došao do četiri pobjede, a Marko Livaja do statusa najboljeg strijelca lige isključivo zbog dosuđenih penala i intervencija VAR-a. No ako se samo malo zagrebe ispod površine, ako se podaci stave u kontekst i pravilno protumače, dojam se mijenja, odnosno, dobiva potpuno drugačiji smisao.

Za početak treba podsjetiti da su svi penali za Hajduk bili ispravno dosuđeni, potvrdili su to i sudački eksperti, a dali za pravo i VAR sucima koji su u četiri navrata intervenirali i dali sucima na terenu drugu mogućnost da pogledaju i dosude ono što nisu vidjeli, ili nisu smatrali dovoljno uvjerljivim da bi se oglasili.

Također, iako su tek nakon intervencije VAR-a dosuđena četiri penala za Hajduk, pogrešno bi bilo tvrditi da je VAR 'pomogao' Hajduku. Ne, VAR je pomogao sucima, ispravio je njihove evidentne pogreške, što je uostalom i bio cilj uvođenja VAR tehnologije. U ova četiri slučaja ispravljane su pogreške na štetu Hajduka, kao što su u nekim drugim slučajevima ispravljane pogrešne odluke na štetu drugih klubova.

Što se pak tiče povećanog broja penala dosuđenih za Hajduk nakon uvođenja VAR-a, taj podatak je točan. Od uvođenja VAR-a za Hajduk je dosuđeno 30 penala, dok je primjerice za konkurente u borbi za vrh ljestvice Osijek i Rijeku dosuđeno po 19, za Dinamo 17... Taj podatak na prvu nekome možda i 'bode oči', ali prava slika dobije se tek nakon što ga stavimo u kontekst ukupnog broja dosuđenih penala.

Najviše ih je u povijesti HNL-a dosuđeno za Dinamo, njih 185, drugi je na toj listi Hajduk sa 174, treći je Osijek sa 164, četvrta Rijeka sa 151... Posve je očekivano i logično da momčadi koje više napadaju i provode više vremena u protivničkoj polovini terena i u šesnaestercu, 'zarade' i više penala. Stoga nije niti neobično da je Hajduk, zbog napadačkog stila igre i uspjeha koje je postizao, pri vrhu liste klubova po broju dosuđenih penala. Ali je neobično da je tamo dospio tek nakon uvođenja VAR tehnologije!?

Govori tome u prilog i razlika u broju dosuđenih udaraca s 11 metara prije i nakon uvođenja VAR-a. Primjerice, u sezoni 2016./'17 za Hajduk je dosuđeno sedam, u sezoni 2017./'18 četiri, u sezoni 2018./'19 sedam penala. Prvih 19 kola sezone 2019./'20 igrano je bez VAR-a a za Hajduk su dosuđena četiri penala, dok je u preostalih 17 kola s VAR-om dosuđeno njih čak devet!?

Trend povećanog broja penala za Hajduk s VAR-om nastavio se i u prošloj, pa i u ovoj sezoni. U prošloj je Hajduk izveo 12 penala, a u 23 kola ove sezone već devet. No prije konstatacije da je Hajduku 'pomoglo' uvođenje VAR-a, logično bi bilo zapitati se i provjeriti što se sve događalo u 27 sezona koje su prethodile ovom revolucionarnom tehnološkom rješenju.

Slična je priča i kada je u pitanju najbolji igrač i strijelac HNL-a Marko Livaja, koji je u ovom prvenstvu uspješno realizirao svih devet Hajdukovih penala i daleko odmakao na vrhu ljestvice najboljih strijelaca lige. Livaja je u 22 odigrane utakmice zabio čak 21 gol, Drmić u 20 utakmica 14, Murić u 19 utakmica 10... Ali što kažu brojke, koliki je udio Livajinih golova s bijele točke u ukupnom zbroju golova?

Od aktivnih igrača u HNL-u najviše golova s bijele točke u povijesti zabio je Ivan Krstanović 33 (304 utakmice, 114 golova), treći na toj ljestvici je Mijo Caktaš, koji je zabio 25 golova iz penala (189 nastupa, 84 gola), a top deset zatvara Bruno Petković, koji se u 'prestižni klub' upisao s 15 golova postignutih s 11 metara (92 utakmice, 30 golova). Livaja je na toj ljestvici 26., s 11 postignutih golova s 11 metara (37 odigranih utakmica, 27 golova).

Točno je dakle da Livaja zabija puno golova s bijele točke, ali je puno preciznije kazati da Livaja općenito zabija puno golova. Konkretno, po udjelu golova iz penala u ukupnom broju postignutih golova Livaja je još uvijek daleko iza spomenutog Petkovića, koji je čak 50 posto svojih golova zabio iz penala, i još je četiri udarca promašio!?

Od ostalih konkurenata za vrh prvenstvene ljestvice Osječani su promašili čak pet od sedam zadnjih penala od toga Mierez tri, dok su kod Rijeke u ovoj sezoni promašivali Drmić i Pavičić. Livaja nije promašio nijednom! Kada je Eduardo postavio rekord po broju postignutih golova u jednoj HNL sezoni, zabio je osam golova s bijele točke...

Što se tiče Hajdukovog niza od šest penala u zadnja četiri kola, koji su također izazvali veliku pozornost i rasprave bez obzira na potvrdu ispravnosti koju im je dala VAR tehnologija, podatci iz povijesti HNL-a svjedoče kako ni to nije posebna anomalija. Dinamo je primjerice u sezonu 2012/'13 ušao sa šest penala u pet odigranih kola, a sezonu 2009/'10 su otvorili s pet penala u četiri kola. I to u vremenima prije izmjena pravila dosuđivanja penala i uvođenja VAR tehnologije, koja je generalno povećala broj dosuđenih penala.

Iz svega navedenog može se zaključiti kako je Hajduk dobrim rezultatima na otvaranju proljetnog dijela prvenstva izazvao dosta reakcija, kako kod izravnih konkurenata za trofeje, tako i kod dijela javnosti koji mu nije sklon, no činjenice i podatci iz povijesti HNL-a ipak potvrđuju da je sve što se događalo u četiri proljetna kola bilo u okvirima uobičajenoga za HNL prilike, kao i u skladu s pravilima nogometne igre. Što je na koncu, složit ćemo se svi, ipak najvažnije.

Hajdukovi penali

Ukupno penala u povijesti HNL-a

Od uvođenja VAR-a

Najbolji izvođači u 'velikoj četvorci'

Mijo Caktaš ima 189 nastupa i 84 gola, od čega 25 iz penala, i još ih je osam promašio, no njegove brojke smo izdvojili jer je do sada igrao i zabijao za Hajduk a trenutno igra za Osijek, za koji još nije izveo penal.