Dinamo naslov može osigurati sljedeći tjedan. Evo što im treba

Dinamo je uvjerljivom pobjedom protiv Vukovara 4-1 u 29. kolu HNL-a zadržao deset bodova prednosti ispred Hajduka i dodatno se približio naslovu prvaka. Sedam kola prije kraja prvenstva teško je očekivati preokret, a uz povoljan rasplet rezultata Modri bi mogli osigurati titulu već idućeg tjedna.

U sljedeća tri kola Dinamo ima priliku riješiti pitanje prvaka. Najprije na Maksimir dolazi Rijeka, zatim zagrebačka momčad 22. travnja gostuje kod Istre na Drosini, a potom u Zagreb stiže Varaždin.

Ako Dinamo osvoji svih devet bodova iz tih susreta, a Hajduk u utakmicama protiv Slavena u Koprivnici, Osijeka na Poljudu i Rijeke na Rujevici osvoji najviše sedam bodova, Dinamo bi već nakon dvoboja s Varaždinom, četiri kola prije kraja, mogao matematički potvrditi naslov.

Postoji i mogućnost još ranije proslave. Dinamo bi mogao osigurati titulu već u Puli, za osam dana, ako pobijedi Rijeku i Istru, a Hajduk u dvobojima protiv Slaven Belupa i Osijeka osvoji najviše jedan bod. Raspored svih utakmica možete pronaći OVDJE.