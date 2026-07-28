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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo nastavlja lov na 23 mil. eura: Opet nema dvojca, ovo je Kovačevićev sastav za Thun...

Piše Hrvoje Tironi,

Dinamo treba biti oprezan, "modre" su i prije osam godina na putu prema Ligi prvaka zaustavili baš - Švicarci. Ipak, ovaj put bismo trebali gledati goropadnijeg prvaka na krcatom Maksimiru

Dinamo i dalje sanja Ligu prvaka. Plasman hrvatskog prvaka u najsnažniju nogometnu ligu svijeta donio bi ozbiljan novac u modru blagajnu, iz Uefe bi u Maksimir sletjelo barem 23 milijuna eura. Jasno, ta bi brojka dodatno rasla kroz svaki osvojeni bod u nogometnoj eliti, Zagrepčani bi ozbiljno zaradili i temeljem "market poola", a nešto bi dobili i za konačni plasman u ligaškoj fazi Lige prvaka. I teško je predvidjeti koliko "modri" ukupno mogu zaraditi u toj priči, ali tih 23 milijuna eura je neki - minimum. Podsjećamo, u sezoni 2024./2025. elitno natjecanje im je na kraju donijelo 39,25 milijuna eura. Bila bi to "lova do krova", ali Dinamo do Lige prvaka mora preskočiti još tri stepenice.

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