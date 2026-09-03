Dinamo nema dovoljno igrača iz vlastite škole pa je morao skratiti popis za Europsku ligu

Dinamo je objavio popis igrača za ligašku fazu Europske lige, a iako Uefa klubovima dopušta prijavu najviše 25 nogometaša, "modri" su na A listu uvrstili samo 23 igrača. Razlog nije isključivo odluka trenera Marija Kovačevića, nego Uefina pravila o broju lokalno i klupski treniranih igrača. Dinamo nema dovoljan broj nogometaša koji zadovoljavaju propisane kriterije pa mu se automatski smanjio broj raspoloživih mjesta.

Prema Uefinim pravilima, od maksimalnih 25 mjesta na A listi osam je rezervirano za lokalno trenirane igrače. Najmanje četvorica od njih moraju između 15. i 21. godine najmanje tri sezone ili 36 mjeseci provesti upravo u klubu koji ih prijavljuje. Preostala četiri mjesta mogu zauzeti igrači školovani u drugim klubovima istog nacionalnog saveza. Dinamo nema problema s kvotom igrača školovanih u hrvatskom nogometu, ali nema dovoljno nogometaša koji imaju status klupski treniranih. Takav status na aktualnom popisu imaju Bruno Goda i Dominik Kotarski.

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Kotarski je u Dinamovu akademiju stigao kao 11-godišnjak i ondje proveo gotovo sedam godina prije odlaska u Ajax, zbog čega zadovoljava Uefin kriterij. Goda je također prošao dovoljan dio Dinamove škole. Moris Valinčić, Lukas Kačavenda i Fran Topić također su određeno vrijeme proveli u Dinamovoj akademiji, ali ne dovoljno dugo da bi ih Uefa smatrala klupski treniranim igračima. Valinčić se zato vodi kao igrač školovan u hrvatskom nogometu, dok Topić uopće nije završio na A listi.

Dinamo tako može popuniti šest od osam mjesta rezerviranih za lokalno trenirane igrače. Dva nepopunjena mjesta ne smije dati igračima koji ne zadovoljavaju taj kriterij pa se maksimalna veličina popisa smanjila s 25 na 23 nogometaša. Na listi su se našla sva velika pojačanja koja su na Maksimir stigla u završnici prijelaznog roka. Dominik Kotarski prijavljen je među vratarima, dok su mjesta dobili i Luka Ivanušec te Iker Almena. Na popisu je i Dani Rodríguez, koji se nakon ozljede vratio treninzima.

Bez europskih utakmica ove jeseni ostali su Ivan Nevistić, Fran Topić, Robert Mudražija, Paul Tabinas, Noah Nsoki i Aleks Stojaković. Posebno je zanimljiva situacija s Topićem, koji je u završnici prijelaznog roka imao mogućnost odlaska u Sampdoriju, ali je odbio transfer i ostao na Maksimiru. Unatoč tome, Kovačević ga nije uvrstio među igrače za Europsku ligu.

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Na popisu nema ni miljenika navijača "modrih" Mudražije, koji se tijekom ljeta pokušao ponovno nametnuti nakon povratka s posudbe. Dobio je priliku u doigravanju za Ligu prvaka i zabio u prvenstvu, ali to mu nije bilo dovoljno za mjesto u europskoj momčadi. S druge strane, na listi se nalazi Sergi Domínguez, što sugerira da Dinamo na njega i dalje ozbiljno računa unatoč ranijim pričama o mogućem odlasku.

Dinamo uz A listu može koristiti i B listu, na koju tijekom natjecanja može prijavljivati mlađe igrače, čak i neposredno prije pojedinih utakmica. Međutim, nije dovoljno zadovoljiti samo dobni kriterij. Na B listi mogu biti igrači rođeni nakon 1. siječnja 2005. godine koji su nakon 15. rođendana u klubu proveli najmanje dvije uzastopne sezone ili ukupno tri sezone uz mogućnost posudbe. Zbog toga Topić, Tabinas i Nsoki ne zadovoljavaju uvjete pa ih Dinamo ne može jednostavno prebaciti na B listu.

Dinamo je za Europsku ligu prijavio sljedeća 23 igrača:

Golmani: Danijel Zagorac, Dominik Kotarski, Ivan Filipović.

Braniči: Bruno Goda, Stjepan Radeljić, Niko Galešić, Matteo Perez-Vinlöf, Moris Valinčić, Scott McKenna, Sergi Domínguez.

Vezni igrači: Kiril Kravcov, Dani Rodríguez, Miha Zajc, Luka Stojković, Luka Ivanušec, Iker Almena, Josip Mišić.

Napadači: Dion Drena Beljo, Arber Hoxha, Smail Prevljak, Mateo Lisica, Lukas Kačavenda i Mislav Oršić.