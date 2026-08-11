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Dinamo objavio informacije o ulaznicama za play-off LP: Evo koliko koštaju i svih detalja

Piše Issa Kralj,
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Dinamo objavio informacije o ulaznicama za play-off LP: Evo koliko koštaju i svih detalja
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Prva utakmica play-offa Lige prvaka protiv Vikinga na rasporedu je za točno tjedan dana, u utorak 18. kolovoza. Susret se igra na Maksimiru, a počinje u 21 sat.

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Nakon što su ostvarili pobjedu u Kaunasu protiv Žalgirisa 2-1 i s ukupnih 7-1 se plasirali u play-off Lige prvaka, Dinamo je objavio prve informacije o ulaznicama za utakmicu gdje im je protivnik norveški Viking

Prva utakmica play-offa Lige prvaka na rasporedu je za točno tjedan dana, u utorak 18. kolovoza. Susret se igra na Maksimiru, a počinje u 21 sat. Nakon što su potvrdili vodstvo iz Zagreba te slavili u uzvratu, zagrebački klub objavio je prve informacije za ulaznice protiv Vikinga na Maksimiru. 

Prvokup ulaznica za članove Dinama počinje u srijedu, 12. kolovoza, u 11 sati i trajat će do četvrtka, 13. kolovoza, u 23:59. Slobodna prodaja počinje u petak, 14. kolovoza, u 11 sati, a završava na dan utakmice, 18. kolovoza, u 21:45.

Ulaznica za zapad dolje koštat će 23 eura za članove kluba, odnosno 28 eura za ostale navijače. Za zapad gore članovi će morati izdvojiti 18, a ostali navijači 23 eura. Ulaznice za sjever dolje koštaju 12 eura i mogu ih kupiti isključivo članovi Dinama.

Godišnje ulaznice vrijede za utakmicu protiv Vikinga, ali Dinamo je naglasio da za ovaj susret neće vrijediti pogodnost besplatne ulaznice koju imaju članovi kluba. Vlasnici godišnjih ulaznica koji neće moći doći na utakmicu svoje mjesto mogu prepustiti drugom navijaču putem klupskog servisa do utorka, 18. kolovoza, u 12 sati.

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