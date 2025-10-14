Dinamo održao 'Plavu noć' u Hercegovini, Boban: Hvala čak i hajdukovcima na korektnosti

U Dinamu ne miruju ni za vrijeme reprezentativne stanke. Momčad se priprema za utakmicu protiv Osijeka, koja se igra u subotu na Maksimiru od 18 sati. Nakon ispita u domaćem prvenstvu “modre” čeka put u Švedsku, gdje će u sklopu trećeg kola Europske lige igrati protiv Malmöa. Dok momčad trenira pod trenerskom palicom Maria Kovačevića, Uprava Dinama organizirala je Plavu noć u Čapljini.

Predsjednik Zvonimir Boban tom je prilikom za čapljinski portal zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji.

- Čapljina nas je dočekala na nevjerojatno lijep, dinamovski način. Hvala svim stanovnicima Čapljine. Hvala i gradonačelnici Ivi, koja je bila vrlo draga i srdačna. Hvala i svakome od vas ponaosob. Čak i hajdukovcima hvala, jer su dovoljno korektni da žive u lijepom suživotu s našim dinamovcima - rekao je Boban.

Za vrijeme mandata Velimira Zajeca odnosi s Hajdukom znatno su se poboljšali, a dolaskom Bobana taj se put nastavio. U nekoliko je intervjua bivši kapetan hrvatske reprezentacije istaknuo kako je zdravo rivalstvo ono čemu treba težiti, a kada govori o "bilima", uvijek pokazuje i dozu poštovanja, kako i priliči najvećim klubovima Hrvatske.

- Želimo ih pobijediti, to je jasno. Sve je danas obilježeno u plavom. Jako smo sretni i ponosni na sve što su ljudi učinili za organizaciju ovoga događaja - dodao je Boban.