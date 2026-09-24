Dinamo organizira javnu tribinu o novom stadionu, stiže Boban

U četvrtak je otkriveno kako bi trebao izgledati novi stadion Maksimir. Koautori prvoplasiranog rada su Talijani, VG13 Architects Studio Associatio, Tommaso Fantini i Alberto Rossi, uz pet suradnika, Nikolu Anđelića, Giovannija Campagnu, Niccoloa Pastija, Tommasa Salu i Massilimiana Selenatija.

Mišljanje javnosti o novom stadionu uglavnom je negativno. Navijači Dinama i svi zainteresirani uskoro će moći svoje stavove i pitanja o novom stadionu podijeliti i sa samim vodstvom Dinama. Iz kluba je najavljeno da će sljedeći tjedan biti organizirana javna tribina s predsjednikom Zvonimirom Bobanom, a tema će biti novi stadion. Točan termin javne tribine bit će poznat uskoro.

- Na Maksimir nam neće doploviti nekakav golemi kruzer niti će ondje sletjeti nekakav svjetleći leteći brod. Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada. Istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimir te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i dinamovaca - rekao je Zvonimir Boban, predsjednik uprave Dinama. Dodao je da ovaj rad možemo shvatiti kao futuristički Maksimir.

- Struka je već sve rekla, a ja mogu govoriti iz nogometne perspektive. Vidio sam mnogo stadiona u životu, na nekima sam igrao, a na ovom starom Maksimiru sam praktički živio i toliko ga volio. Ovo je iznimno silna i moćna struktura. Kada protivničke momčadi budu ulazile na taj stadion, osjećat će veliki respekt, rekao bih čak i strahopoštovanje. Kada zamislim izlazak na teren, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, njihovu blizinu, energiju i posebnost, odnosno zasebnost jedne tribine, vidim sve ono što je činilo Maksimir Maksimirom. Mislim da će energija na tom stadionu biti nevjerojatna, teško ju je uopće opisati. I dobra za nas - dodao je Boban.