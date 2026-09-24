Na Maksimir nam neće doploviti nekakav golemi kruzer niti će ondje sletjeti nekakav svjetleći leteći brod. Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, rekao je Boban
Dinamo organizira javnu tribinu o novom stadionu, stiže Boban
U četvrtak je otkriveno kako bi trebao izgledati novi stadion Maksimir. Koautori prvoplasiranog rada su Talijani, VG13 Architects Studio Associatio, Tommaso Fantini i Alberto Rossi, uz pet suradnika, Nikolu Anđelića, Giovannija Campagnu, Niccoloa Pastija, Tommasa Salu i Massilimiana Selenatija.
Mišljanje javnosti o novom stadionu uglavnom je negativno. Navijači Dinama i svi zainteresirani uskoro će moći svoje stavove i pitanja o novom stadionu podijeliti i sa samim vodstvom Dinama. Iz kluba je najavljeno da će sljedeći tjedan biti organizirana javna tribina s predsjednikom Zvonimirom Bobanom, a tema će biti novi stadion. Točan termin javne tribine bit će poznat uskoro.
- Na Maksimir nam neće doploviti nekakav golemi kruzer niti će ondje sletjeti nekakav svjetleći leteći brod. Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada. Istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimir te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i dinamovaca - rekao je Zvonimir Boban, predsjednik uprave Dinama. Dodao je da ovaj rad možemo shvatiti kao futuristički Maksimir.
- Struka je već sve rekla, a ja mogu govoriti iz nogometne perspektive. Vidio sam mnogo stadiona u životu, na nekima sam igrao, a na ovom starom Maksimiru sam praktički živio i toliko ga volio. Ovo je iznimno silna i moćna struktura. Kada protivničke momčadi budu ulazile na taj stadion, osjećat će veliki respekt, rekao bih čak i strahopoštovanje. Kada zamislim izlazak na teren, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, njihovu blizinu, energiju i posebnost, odnosno zasebnost jedne tribine, vidim sve ono što je činilo Maksimir Maksimirom. Mislim da će energija na tom stadionu biti nevjerojatna, teško ju je uopće opisati. I dobra za nas - dodao je Boban.
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