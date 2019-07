Dinamo plaća više i od klubova La Lige! Ademi i Gavro na vrhu

Došao sam u Dinamo jer želim igrati Ligu prvaka. Znam da je Dinamo velik klub koji u svakoj utakmici traži pobjedu, klub ima mentalitet poput PSG-a u Francuskoj, kaže Francois Moubandje (29), novi igrač Dinama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Znam puno toga o Dinamu, imam ovdje jednog prijatelja (Mario Gavranović, nap. a.), koji mi je puno toga pričao o Dinamu, ali i Zagrebu. Znam da nam je cilj igrati Ligu prvaka, ali i kako je Zagreb odličan grad za život. U to sam se već i uvjerio ovih dana. A naravno, znam da su tu igrali igrači poput Modrića ili Kovačića. Već sam bio ovdje, jednom sam igrao i za švicarsku U-21 reprezentaciju u Hrvatskoj, rekao je Moubandje, pa dodao:

Foto: Marko Prpic/PIXSELL



- Svjestan sam kako ovdje nema igrača poput Neymara ili Mbappea, ali znam i da u Hrvatskoj ima jako puno kvalitetnih mladih igrača. Dinamo je prvak Hrvatske, kažem taj je klub ovdje poput PSG-a u Francuskoj. A znamo kako je Hrvatska odigrala u Rusiji, oduševila svojom igrom i stigla do velikog finala Svjetskog prvenstva. Pa zašto onda ne bih i ja došao ovdje?



Švicarski reprezentativac odmah se, po godišnjim primanjima, smjestio među najplaćenije igrače hrvatskog prvaka. Što i ne čudi, Moubandje iza sebe ima respektabilan CV, pa i šest odigranih sezona u elitnom razredu francuskog nogometa. Novi igrač Dinama tako će sljedeće tri sezone zarađivati 625 tisuća eura bruto, što je oko 400 tisuće eura godišnje neto.



A kako dobro informirani izvori kažu, za Moubandjea je i to korak naprijed u odnosu na primanja koja je imao u Toulouseu ili kakva mu je ovoga ljeta nudio Real Sociedad. Dinamo, očito, plaća više. Francois Moubandje tako će u novoj sezoni biti četvrti najplaćeniji igrač Dinama, ispred njega nalaze se tek Arijan Ademi, Mario Gavranović i Kevin Theophile-Catherine.



U Maksimiru nemaju određene vrste platnih razreda, godišnje plaće su od igrača do igrača sasvim različite. Ovisno o igračevoj kvaliteti, ali i sposobnostima njegovog menadžera. Opet, i svaki pregovori su prilično drugačiji, pa svi izdaci nisu samo - godišnja plaća. Neki igrači često pristanu na manja godišnja primanja, ali je njihov "signing fee" (novac koji prime na ruke po potpisu ugovora) puno veći. Tako se niveliraju razlike u plaćama, a na to se odlučuju igrači koji se ne vide dugo u Maksimiru, već vjeruju kako će kroz kratki period otići u veće, jače, ali i platežno moćnije sredine.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL



Dinamo danas više nema igrača koji na godišnjoj bazi zarađuju po milijun eura (neto) koliko su proteklih godina u Maksimiru imali Sammir, Soudani ili Fernandes. A "modri" bi onda godišnje za takve pojedince izdvajali gotovo milijun i pol eura na godišnjoj bazi. Arijan Ademi i Mario Gavranović godišnje zarađuju oko 500 tisuća eura (neto), Kevin Theophile-Catherine "vrijedi" 450 tisuća eura (neto), dok je Moubandje na 400 tisuća eura (neto).

Zanimljivo, ta dvojica došla su iz francuske Ligue 1, a imaju plaću manju nego Mijo Caktaš u Hajduku!?



A veliku ulogu ulogu u dolasku Francoisa Moubandjea u Dinamo imao je i švicarski izbornik Vladimir Petković.

- Vladimir je jako dobar trener, on mi je poručio kako je Hrvatska lijepa i sigurna zemlja, a Dinamo prava momčad koja svake godine igra Europu. I da ću ovdje sigurno još napredovati - završio je Francois Moubandje, novi igrač Dinama koji je zadužio dres s brojem 19.