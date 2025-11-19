Dinamo po četvrtfinale Kupa. Evo gdje gledati utakmicu...

Reprezentativna stanka idealno je došla Dinamu da se presloži i zavije rane uoči udarnog dijela sezone, a nakon izmimno stresnog i turbulentnog razdoblja.

Pokretanje videa... 01:22 Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen | Video: 24sata/pixsell

Mario Kovačević 'preživio' je poraz od Istre, Zvonimir Boban dao mu je podršku i vjeruje da je on taj koji može preporoditi momčad. Bilo je vremena i za dodatno uigravanje, no još bitnije, za krizne sastanke i razgovore s igračima od kojih su neki u drastičnom padu forme, a neki na 'tankom ledu'.

Je li ih Kovačević uspio probuditi, doznat ćemo već danas od 17 sati kada Dinamo gostuje kod Karlovca u osmini finala Kupa. Prijenos je na MAXSport 1. Riječ je o drugoligašu koji se nalazi na drugom mjestu u 1. NL nakon 15 kola, s pet bodova zaostatka za Rudešom.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Modri su ogromni favoriti, ali ova utakmica mogla bi biti prekretnica u sezoni nakon niza loših rezultata i upravo zbog toga su je svi u klubu shvatili kao da je finale Lige prvaka. Prilika je ovo da se vrate na pobjednički kolosijek uoči niza teških utakmica koje ih čekaju do zimske stanke.

Trenerske obaveze je uoči utakmice preuzeo novi dokapetan Miha Zajc koji je umjesto Kovačevića najavio utakmicu.

- Dobro nam je došlo par dana odmora, dobro smo trenirali i atmosfera je dobra. Svi smo svjesni da posljednje dvije utakmice nisu bile dobre, znamo što treba popraviti i veselim se ovoj utakmici. Bit će ozbiljna utakmica i moramo biti na 100 posto. Dobro smo se pripremili i okrenut ćemo ovaj negativan niz. Moramo pokazati da možemo igrati dobar i lijep nogomet, imamo još mjesec dana do pauze, moramo pokazati našu kvalitetu i nadam se da će sve biti okej. Dobra je atmosfera, spremni smo i jedva čekamo utakmicu - rekao je slovenski veznjak.