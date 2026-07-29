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Dinamo pogurao Hrvatsku na Uefinoj ljestvici: HNL može skočiti među 20 najboljih

Piše Ivan Tomašković,
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Dinamo pogurao Hrvatsku na Uefinoj ljestvici: HNL može skočiti među 20 najboljih
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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izrazito je bitno da se HNL zadrži iznad 23. mjesta jer to garantira da prvak kreće iz 2. pretkola Lige prvaka

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Nakon drame na Maksimiru, nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka. Imali su zaostatak od 2-0, no momčad Marija Kovačevića preokrenula je u drugom dijelu protiv švicarskog Thuna i nakon produžetaka slavila s 3-2. 

Pobjeda Dinama nije samo važna za zagrebački klub koji je time ponovno osigurao europsku jesen. Pobjeda je dodatno popravila hrvatski koeficijent te je HNL sada u jako dobroj poziciji. Hrvatska je sada zaostatak za Ukrajinom na 22. mjestu smanjila na manje od 200 bodova. Podsjetimo, izrazito je bitno da se HNL zadrži iznad 23. mjesta jer to garantira da prvak kreće iz 2. pretkola Lige prvaka.

Potencijalnim prolaskom Rijeke, Hajduka i Varaždina koji imaju prednost iz prvih susreta, Hrvatska bi mogla dodatno popesti. Pogled na tablicu otkriva da se dobrom sezonom hrvatskih klubova lako može skočiti između 18. i 20. mjesta. 

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