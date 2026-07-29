Dinamo pogurao Hrvatsku na Uefinoj ljestvici: HNL može skočiti među 20 najboljih

Nakon drame na Maksimiru, nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka. Imali su zaostatak od 2-0, no momčad Marija Kovačevića preokrenula je u drugom dijelu protiv švicarskog Thuna i nakon produžetaka slavila s 3-2.

Pobjeda Dinama nije samo važna za zagrebački klub koji je time ponovno osigurao europsku jesen. Pobjeda je dodatno popravila hrvatski koeficijent te je HNL sada u jako dobroj poziciji. Hrvatska je sada zaostatak za Ukrajinom na 22. mjestu smanjila na manje od 200 bodova. Podsjetimo, izrazito je bitno da se HNL zadrži iznad 23. mjesta jer to garantira da prvak kreće iz 2. pretkola Lige prvaka.

🇭🇷 CRO inching in on 🇺🇦 UKR.



🇽🇰 KOS overtook 🇧🇦 BIH on 34th.



🇦🇱 ALB overtook 🇧🇾 BLR on 43rd.



🇬🇮 GIB overtook 🇪🇪 EST on 48th. pic.twitter.com/O1pa39zQ10 — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 28, 2026

Potencijalnim prolaskom Rijeke, Hajduka i Varaždina koji imaju prednost iz prvih susreta, Hrvatska bi mogla dodatno popesti. Pogled na tablicu otkriva da se dobrom sezonom hrvatskih klubova lako može skočiti između 18. i 20. mjesta.