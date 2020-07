Dinamo preselio Torcidu na Zapad! Na derbi na Maksimiru može doći tek 6000 navijača

Torcida će pravo imati na svega 300 mjesta i to po cijeni od 50 kuna, a umjesto južne maksimirske tribine svoje će mjesto ovaj put dobiti na zapadnoj u posebno osiguranom sektoru

<p>Četiri dana prije nedjeljnog derbija <strong>Dinama i Hajduka</strong> zagrebački je klub izdao informacije za sve navijače koji misle pohoditi Maksimir. Jedna od najzanimljivijih svakako je ona da će Hajdukovi navijači, umjesto na južnoj tribini koja do daljnjeg ne prima "goste", svoje mjesto imati na zapadnoj, a ukupan kapacitet neće biti ni 6000 gledatelja. Torcida će, pak, pravo imati na svega 300 mjesta i to po cijeni od 50 kuna.</p><p>Ulaznice će se izdavati do popunjenosti dopuštenog kapaciteta, a zbog ograničenog kapaciteta stadiona nema slobodne prodaje ulaznica.</p><p><em>"Završen je pregled stadiona Maksimir od strane građevinskih stručnjaka kojim je utvrđeno da tribine zapad dolje i gore, kao i tribine sjever gore i dolje, nisu pretrpjele konstruktivna oštećenja koja bi ugrozila sigurnost korisnika te se iste mogu bez ograničenja koristiti za smještaj navijača na sportskim događajima.</em></p><p><em>U odnosu na tribinu istok utvrđena su određena oštećenja na samoj konstrukciji tribine te ista do provođenja sanacije neće biti korištena za sportske priredbe.</em></p><p><em>Na južnoj tribini nije došlo do vidljivih oštećenja uzrokovanih potresom, no postoji potreba za dodatnim statičkim izračunima te s obzirom na navedeno tribina privremeno ne može biti korištena za gledateljstvo.</em></p><p><em>Iz navedenih razloga puni kapacitet stadiona Maksimir je 20.920 mjesta, a s obzirom na odluke nadležnih tijela o smanjenju kapaciteta na 1/3 zbog epidemije korona virusa i iz sigurnosnih razloga, taj kapacitet za utakmicu Dinamo - Hajduk bit će 5970 gledatelja. Po tribinama to znači: zapad dolje - 1656 od kojih 300 namijenjenih za navijačku skupinu HNK Hajduk; zapad gore - 967; sjever dolje - 1633; sjever gore - 1488.</em></p><p><em>Napominjemo da će navijači HNK Hajduk biti smješteni u posebno osiguranom sektoru 10 na tribini zapad dolje, odvojeni od domaćih navijača."</em></p><p>Također, Dinamo je pripomenuo kako će prioritet kod ulaznica imati vlasnici godišnjih ulaznica, ali i još jednom podsjetio na epidemiološke mjere.</p><p><em>"Preporučuje se da osobe u gledateljstvu sjede tako da nisu smještene jedna iza druge, već da u svakom sljedećem redu osoba sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu.</em></p><p><em>Gledatelji trebaju na dan dolaska na utakmicu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.</em></p><p><em>Za vrijeme ulaska i izlaska iz športskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno prolaska gledatelja kroz zatvorene prostore športskog objekta na kojem se održava natjecanje (hodnici, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od 1,5 metra kao nužnu fizičku udaljenost."</em></p>