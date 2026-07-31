Dinamo pronašao zamjenu za Mišića: Stiže ruski veznjak?

Utakmice protiv Thuna pokazale su kako su Dinamu nužna pojačanja u veznom redu, a Zvonimir Boban ekspresno je reagirao i osigurao zamjenu za kapetana Josipa Mišića.

Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna | Video: 24sata/pixsell

Kako piše novinar Davorin Olivari iz Sportskih novosti, Rus Kiril Kravcov (24) bi sljedećih dana trebao postati novi član hrvatskog prvaka. Riječ je o klasičnom zadnjem veznom, destruktivcu i "pit bullu", kakav fali "modrima", a na Maksimir dolazi bez odštete nakon što mu je istekao ugovor u Sočiju. Igrao je i u Zenitu iz St. Peterburgu, gdje mu je suigrač bio bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren. Na Transfermarktu vrijedi 1,2 milijuna eura.

Mjesecima su čelnici češljali tržište i tražili najbolje rješenje, opcija je bio i povratak Ivana Šunjića, no za oko im je "zapeo" Kravcov, a pomoglo je i to što je slobodan igrač pa nisu morali plaćati odštetu. Potpisat će četverogodišnji ugovor.

Foto: Yevgeny Messman

Može pokriti nekoliko pozicija u veznom redu, prvenstveno je "osmica", ali jasno je kako će u Dinamu imati ulogu "šestice", odnosno mijenjat će kapetana Mišića koji teško može sam izvući cijelu sezonu na toj poziciji.

Ako se transfer realizira, Kravcov će postati prvi ruski nogometaš u Dinamu, a tijekom povijesti u HNL-u su igrača četvorica. Mihail Merkulov, Mihail Kostilj, Sandro Cveiba i Serder Serderov.