Dinamo protiv Cluja! Rumunji uz dosta muke pobijedili na Malti

Rumunjski prvak na umjetnoj travi stadiona Ta''Qali, koji se nalazi odmah pored nacionalnog stadiona na Malti, pobijedio je 2-0. U 53. zabio je Cestor u 53. minuti, a u zadnjim sekundama prolazak je potvrdio Golofca

<p><strong>Cluj </strong>će biti <strong>Dinamov </strong>protivnik u drugom pretkolu Lige prvaka. Sukladno i očekivanjima, hrvatski prvak 25. ili 26. kolovoza putovat će za Rumunjsku budući da je Cluj u prvom pretkolu kao gost prošao malteškog prvaka <strong>Florianu</strong>, ne baš uvjerljivo, no toga se ionako sutra više nitko neće sjećati...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo počeo pripreme za novu sezonu</strong></p><p>Rumunjski prvak na umjetnoj travi stadiona Ta''Qali, koji se nalazi odmah pored nacionalnog stadiona na Malti, pobijedio je 2-0. Domaćine je probio <strong>Cestor </strong>u 53. minuti nakon kratke i uspješne kombinacije poslije izvođenja kornera, dok je u zadnjim sekundama prolazak potvrdio <strong>Golofca</strong>.</p><p>Cluj je, treba i to reći, bio oslabljen budući da su dva igrača, Paun i bivši igrač Rijeke <strong>Damjan Đoković,</strong> još uvijek u izolaciji nakon pozitivnog testa na korona virus, Bordeianu je suspendiran, a Omrani se ozlijedio na zadnjem treningu prije dvoboja s Maltežanima. Ujedno s 2,8 milijuna eura najskuplji nogometaš u momčadi vrijednoj 25 milijuna eura prema Transfermarktu.</p><p>Inače, Cluj je multinacionalna momčad, imaju Brazilca, Kolumbijca, Francuza, Portugalca, čak i neka poznata lica kao što je Poljak <strong>Grzegorz Sandomierski,</strong> bivši dinamovac. Branio je za Dinamo kada je bečka Austria izbacila Zagrepčane nadomak skupine Lige prvaka.</p><p>Trener je od ožujka prošle godine <strong>Dan Petrescu,</strong> a Cluj je posljednje tri sezone prvak Rumunjske, ukupno šest puta. U sezoni 2012./2013. pobijedio je <strong>Manchester United</strong> na Old Traffordu 1-0 iako je tek sedam godina ranije prvi put debitirao u Europi i to u nekadašnjem Intertoto kupu. </p><p>Još uvijek tekuće europske sezone, pak, Cluj je došao do 1/16 finala Europske lige kroz skupinu s Lazijem, Rennesom i Celticom te samo zbog pravila golova u gostima ispao od svježeg finalista Seville. U Cluju je bilo 1-1, a u Andaluziji 0-0.</p><p>- Gostujuća utakmica, s obzirom da se igra na jednu utakmicu, ne znam što nas čeka. Vidjet ćemo, pratit ćemo - rekao je nakon ždrijeba trener Dinama <strong>Zoran Mamić.</strong></p><p>Dinamovci u pet susreta protiv rumunjskih klubova samo jednom nije prošao. Prolazili su Modri 1964. Steauu, dvije pa tri godine kasnije Pitesti, odnosno Petrolul. Godine 1994. Steaua je u uzvratu u Ljubljani pobijedila Dinamo 3-2 i poništila poraz u Bukureštu 1-2, dok je zadnji put u sezoni 2014./2015. Dinamo s 5-2 prošao Petrolul.</p><p>U slučaju prolaza Dinamo čekaju još nezgodniji protivnici. Može na Crvenu zvezdu, azerbajdžanski Qarabag, Legiju iz Varšave, Maccabi Tel Aviv, norveški Molde... No, o tom potom.</p>