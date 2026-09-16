Dinamo protiv Hapoela bez najboljeg strijelca: Evo s kojim sastavom će napasti Izraelce...

Kada je Nenad Bjelica u ljeto 2018. godine preuzeo Dinamo, prvi protivnik u europskim kvalifikacijama, odnosno u drugom pretkolu Lige prvaka, bio mu je Hapoel iz Be'er Sheve. Modri su slavili 5-0 u prvoj utakmici i remizirali 2-2 u uzvratu, a taj susret kao da je označio početak jedne velike priče jer u istoj sezoni Bjelica je s klubom osigurao europsko proljeće nakon čak 49 godina. Osam godina kasnije, Dinamo se opet susreće s izraelskim klubom, ovaj put u prvom kolu Europske lige. Vidjet ćemo hoće li Hapoel biti prijelomna točka i za trenera Marija Kovačevića, kojem se već neko vrijeme trese klupa...

Pokretanje videa... VIDEO Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Susret se igra danas u Bukureštu (21 sat, Arena Sport 1), gdje Hapoel igra domaće europske utakmice, a "modri" u rumunjsku prijestolnicu dolaze s gomilom problema. Momčad je poljuljana nakon teškog poraza od Osijeka (4-2), mnogi su igrači izvan forme i upitan je status trenera Marija Kovačevića jer Dinamo već dulje vrijeme igra neuvjerljivo, a uz sve te nedaće, svlačionicu je poharala i viroza!

Ona je zadala možda i najteži udarac uoči gostovanja u Bukureštu jer zbog posljedica koje mu je ostavila na dispoziciji neće biti najboljeg igrača Diona Drene Belje. Prošle sezone zabio je 38 golova, a u tekućoj je već na devet u 11 utakmica pa stoga ne treba niti spominjati koliko će nedostajati momčadi Marija Kovačevića. Također, danak je platio i stoper Stjepan Radeljić, a s virozom je problema imao i Bruno Goda, no otputovao je u Rumunjsku.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Bez obzira na izostanak najboljeg igrača, Kovačević mora ići po pobjedu jer u suprotnom njegov ostanak na klupi Dinama bit će pod velikim upitnikom i upravo zato za njega ova utakmica ima i sudbinski značaj. A kako bi momčad trebala izgledati? Nakon predstave u Osijeku, da pitate navijače, trebalo bi promijeniti cijelu momčad. Jer svi su odigrali bezvoljno, bez energije, agresivnosti i totalno momčadski raštimano. Za početak, ako žele pozitivni rezultat u Bukureštu, treba promijeniti pristup...

Foto: Sofascore

Dominik Kotarski neupitan je na poziciji golman. Bez obzira na neuvjerljive partije u posljednje vrijeme, Moris Valinčić trebao bi krenuti od prve minute, dok su preostali članovi obrambene četvorke Scott McKenna, Sergi Dominguez i Mateo Perez-Vinlöf. Vezni red je u potpunosti podbacio na Opus Areni, no Kovačević tu niti nema puno opcija na raspolaganju pa je trojka sasvim jasna. Josip Mišić, Luka Stojković i Miha Zajc pokušat će uspostaviti dominaciju na sredini terena.

Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Što se tiče napadačke trojke, Iker Almena krenuo je od prve minute protiv Osijeka jer sve u klubu očarao je na treninzima, no bio je neprepoznatljiv. Dotaknuo je loptu tek 20 puta, nije napravio nikakvu razliku na desnoj strani, štoviše bio je igrač manje pa je izašao već na poluvremenu. Upravo zbog toga Mateo Lisica trebao bi se vratiti na svoju poziciju i započeti utakmicu protiv Hapoela. Što se, pak, tiče lijeve strane, na kojoj Dinamo ima najviše opcija, ali i najviše problema, nju bi trebao okupirati Luka Ivanušec.

Arber Hoxha i Mislav Oršić djeluju neprepoznatljivo na početku sezone. Nikako da uhvate formu pa je Kovačević jedva dočekao dolazak povratnika Ivanušeca, koji je u Kupu u Ivankovu pokazao koliko je gladan i željan igre. U Osijeku je ušao u nastavku, ovaj put bi trebao krenuti od prve minute.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Što se tiče špice, tu je sve jasno. Kako nema Belje, u njegove kopačke uskočit će Smail Prevljak. Ni on nije oduševio protiv Osijeka, ali je realizirao jedanaesterac. Ove sezone zabio je četiri gola u sedam utakmica i Kovačević neće morati brinuti za napadački učinak. No, puno je veće pitanje hoće li ostatak momčadi biti na razini...