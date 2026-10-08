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EUROPSKA LIGA

Dinamo pustio u prodaju karte za utakmicu protiv Anderlechta

Piše Luka Tunjić,
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Dinamo pustio u prodaju karte za utakmicu protiv Anderlechta
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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Naše zastave, naši šalovi, naš stadion! Anderlecht nam stiže na Maksimir za točno tjedan dana, a od danas su ulaznice u prodaji za sve navijače, napisao je Dinamo i pozvao navijače

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Vraćamo se klupskom nogometu nakon trotjedne reprezentativne stanke, a važnu je vijest za svoje navijače objavio Dinamo, koji je pustio u prodaju ulaznice za drugo kolo Europske lige protiv Anderlechta. Utakmica je na rasporedu 15. listopada (21 sat), a podsjetimo kako su "modri" u prvom kolu remizirali s Hapoelom Be'er Shevom bez golova na neutralnom terenu.

Najjeftinije su ulaznice na sjeveru, koštaju 15 eura, dok su za zapad gore 35, a zapad dolje 50 eura. Članovi kluba uživaju u popustima pri kupnji ulaznice. 

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Komentari 4
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