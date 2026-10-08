Dinamo pustio u prodaju karte za utakmicu protiv Anderlechta

Vraćamo se klupskom nogometu nakon trotjedne reprezentativne stanke, a važnu je vijest za svoje navijače objavio Dinamo, koji je pustio u prodaju ulaznice za drugo kolo Europske lige protiv Anderlechta. Utakmica je na rasporedu 15. listopada (21 sat), a podsjetimo kako su "modri" u prvom kolu remizirali s Hapoelom Be'er Shevom bez golova na neutralnom terenu.

Najjeftinije su ulaznice na sjeveru, koštaju 15 eura, dok su za zapad gore 35, a zapad dolje 50 eura. Članovi kluba uživaju u popustima pri kupnji ulaznice.