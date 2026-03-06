Dinamo rasprodao kontingent ulaznica za Poljud: Bit će plavo!

U nedjelju u 15 sati na splitskom Poljudu igra se najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama. Uoči utakmice zagrebački klub objavio je da su njegovi navijači rasprodali sve dostupne ulaznice za gostujući sektor.

Dinamo je vijest potvrdio na svojim službenim kanalima i pritom poručio: “Bome, bit će plavo… a naši na terenu imat će nadmoćnu podršku s tribina - upravo su rasprodane sve ulaznice za gostujući sektor u Splitu.”

Prema pravilima natjecanja domaćin mora gostujućim navijačima osigurati najmanje pet posto kapaciteta stadiona, a za ovaj susret to je značilo 1794 mjesta u južnom dijelu Poljuda. Sve su karte rasprodane, iako se iz reakcija na društvenim mrežama može zaključiti da je bilo još navijača Dinama koji su željeli putovati u Split, ali nisu na vrijeme osigurali ulaznice.

Prodaja je trajala nekoliko dana, a klub je redovito obavještavao navijače o preostalom broju karata, koje su se prodavale po cijeni od pet eura. Uoči derbija i Hajduk je objavio da su njegovi sektori rasprodani pa se očekuje da će na Poljudu biti oko 30 tisuća gledatelja.

Dinamo u derbi dolazi kao vodeća momčad prvenstva sa sedam bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. Eventualnom pobjedom u Splitu mogao bi napraviti veliki korak prema novom naslovu prvaka, što su navijači prepoznali pa žele biti uz momčad u dvorištu najvećeg rivala.

Derbi se igra u trenutku potpuno različitog raspoloženja dviju momčadi. Hajduk je uoči susreta ispao iz četvrtfinala Hrvatskog kupa nakon dramatičnog poraza od Rijeke na Rujevici, gdje je u dubokoj sudačkoj nadoknadi primio dva gola. Dinamo je istoga dana bez poteškoća pobijedio četvrtoligaša Kurilovec i pritom odmorio većinu ključnih igrača.