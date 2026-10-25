Dinamo razmatra opcije ako Kovačević ode: Žele dovesti pomoćnika Flicka iz Barcelone?

Nakon što se vijećalo o tome hoće li Mario Kovačević ostati trener Dinama, krenulo se razmatrati o mogućim nasljednicima. Pred aktualnim hrvatskim prvakom je derbi protiv Rijeke u utorak koji bi mogao biti vrlo bitan za budućnost Kovaćevića na klupi 'modrih'.

Dinamo je izgubio u zadnjem kolu Europske lige kada ga je na Maksimiru savladao nizozemski NEC, a iako se pričalo o mogućem Kovačevićevom odlasku, predsjednik kluba Zvonimir Boban još uvijek mu vjeruje. Predsjednik kluba za ponedjeljak je sazvao sastanak sa zaposlenicima kako bi im objasnio događanja u klubu.

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Međutim, iako Kovačević ostao trener, počelo se nagađati tko bi mogao biti njegov nasljednik. Kako prenosi Tomo Ničota iz Germanijaka, jedan od kandidata je Thiago Alcantar, bivši španjolski reprezentativac koji je tijekom karijere igrao za brojne europske velikane poput Barcelone, Liverpoola i Bayerna. Bivši veznjak ima bogato iskustvo rada u Barceloni gdje je bio pomoćnik trenera Hansija Flicka sve do ljeta ove godine.

U Dinamu se već nalazi jedan stručnjak iz Barcelone, riječ je o šefu Dinamove Akademije Albertu Capellasu. Bivši Flickov pomoćnik poznat je po formaciji 4-3-3 koja bi odgovarala 'modrima', ali njegov dolazak u zagrebačku momčad još nije služben.