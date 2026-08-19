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Dinamo remijem opet 'bilda' hrvatski koeficijent u Europi

Piše Ivan Tomašković,
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Dinamo remijem opet 'bilda' hrvatski koeficijent u Europi
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Uz malo sreće Hrvatska bi tako mogla ući u Top 20, ali sudbonosno 15. mjesto i više mjesta u Europi i dalje je daleko jer tamo je Cipar

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Dinamo je u prvoj utakmici 4. pretkola Lige prvaka odigrao 2-2 s norveškim Vikingom. Iako je Dinamo imao 2-0 i mnogi su razočarani remijem, 'modri' su pomogli hrvatskom koeficijentu.

Remi u kvalifikacijama donosi ukupno pola boda, a podijelimo li to s brojem klubova koji su krenuli u kvalifikacije, odnosno s četiri, dobijemo 0.125 bodova. Hrvatska je sada u petogodišnjem koeficijentu došla na 25.281 te je i dalje 21. mjestu u Europi. Ipak, počela se opasno približavati onima ispred sebe jer ispred su na 25.550 Austrija i Škotska, a nije daleko ni Švedska na 25.750.

Teško da će preskočiti prvi dvojac jer Austrijanci i Škoti i dalje imaju svih pet od pet klubova u Europi, ali Šveđani s jednim od četiri su u opasnosti. Tako bi uspjesi Hajduka i Rijeke u četvrtak napravili čuda za nacionalni koeficijent.

Uz malo sreće Hrvatska bi tako mogla ući u Top 20, ali sudbonosno 15. mjesto i više mjesta u Europi i dalje je daleko jer tamo je Cipar na 33.568 bodova.

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