Dinamo remizirao s Rusima, brine ozljeda Petra Stojanovića

Dinamo je posljednjeg dana priprema u Moravskim Toplicama remizirao (2-2) s ruskim prvoligašem Orenburgom. Nenad Bjelica svojim je igračima danas priredio obračun u podne, igralo se po velikoj vrućini, a golove za hrvatskog prvaka zabili su Kadzior i Ćuže. Zagrepčani su se poslije utakmice zaputili u Zagreb, prvo će dobiti koji slobodan dan, a onda će se pripremama priključiti Šunjić i Moro (nešto kasnije i Olmo).

Prvi problemi za Nenada Bjelicu javili su se sredinom prvoga dijela kada je na travnjaku ostao ležati Petar Stojanović. Slovenski reprezentativac dobio je udarac u mišić, pa je na travnjak vrlo brzo morao Ivo Pinto. Rusi su stigli u vodstvo u 29. minuti, jedna dubinska lopta rasporila je obranu Dinama, spretni Maljarov je utrčao iza leđa nespretnog Theophila, Livaković je bio nesiguran (krenuo istrčavati pa stao), a to je iskoristio napadač Orenburga pa u klizećem startu zabio za 1:0.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nenad Bjelica je u drugi dio ušao s dvije promjene (Ćuže i Marin za Hajrovića i Oršića), a to je odmah dalo rezultata. Gojak je na desnoj strani ostavio jednu loptu za Kadziora koji prekrasno pogađa gornji lijevi kut suparničkih vrata. Izjednačenje nije dugo trajalo, Orenburg je u 60. minuti stigao do nove prednosti. I to kako!

Opet je problem bila jedna dubinska lopta, ali i manjak komunikacije između Livakovića i Perića. Dinamov je golman krenuo istrčati na tu loptu koju je Perić glavom uputio prema svojim vratima. Sve je pratio Despotović koji je prvi stigao do lopte, pa tukao iz "mrtvog kuta", a lopta je uz puno sreće i dodir Livakovića od vratnice završila u mreži.

Ni to nije bilo sve, Dinamo je drugi put do "egala" stigao u 71. minuti. Majer se izborio za loptu na rubu kaznenog prostora, pripremio za udarac, a onda idealno "podvalio" loptu za utrčalog Ćužu. Mlada nada Dinama efektno je, udarcem iz prve, zabila za 2:2. Zagrepčani su dominirali do kraja utakmice, ali rezultat se više nije mijenjao. Iako su Rusi u posljednjim sekundama pogodili vratnicu...

- Bio je to odličan test, prava muška utakmica s agresivnom momčadi kakve će nas čekati u Europi. Igralo se po toplom vremenu, ali zadovoljan sam, dobro smo to odradili - rekao je Nenad Bjelica, pa dodao:

- Vidjeli smo dva različita poluvremena, u prvom dijelu smo imali više problema u ofenzivi, dok smo u drugom poluvremenu puno više dominirali. Tada smo i promijenili neke stvari u igri, izgledali drugačije jer su oni u obrani igrali s pet igrača. Kažem, najbitnije da nema ozbiljnijih ozljeda - završio je Bjelica, tako dao do znanja da sa Stojanovićem nije ništa ozbiljnije.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Strijelci: 0:1 - Maljarov (29), 1:1 - Kadzior (47), 1:2 - Despotović (60), 2:2 - Ćuže (71).

Dinamo (4-1-4-1): Livaković - Stojanović (od 28. Pinto; od 80. Andrić), Theophile (od 63. Lešković), Perić (od 63. Gvardiol), Leovac (od 63. Šitum) - Ademi (od 63. Gjira) - Hajrović (od 46. Ćuže), Kadzior (od 63. Atiemwen), Gojak (od 63. Majer), Oršić (od 46. Marin) - Gavranović (od 63. Petković).

Orenburg (3-5-2): Dovbnija - Sivakow, Šahov, Kozlov - Malih, Ajupov, Miškić, Alves, Terehov - Despotović, Maljarov (još su igrali: Rudenko, Trošečkin, Čukanov, Joel, Afonin, Kulišev, Bolotov, Bidlovskij, Galadžan).

Pripremne utakmice Dinama:

Dinamo - Olimpija 2:1 (Šitum, Ćuže)

Dinamo - Cracovia Krakow 0:1

Dinamo - Austria Klagenfurt 2:0 (Gavranović, Gvardiol)

Dinamo - Dekani 10:0 (Andrić 4, Kadzior 2, Marin, Baturina, Majer, Ćuže)

Dinamo - Orenburg 2:2 (Kadzior, Ćuže)