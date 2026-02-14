Obavijesti

Dinamo rutinski na 'plus osam': Kovačević pronašao dobitnu momčad, a Stojković je - klasa!

Piše Hrvoje Tironi,
SuperSport HNL, 22. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

DINAMO - ISTRA 4-0 Beljo potvrdio golgetersku formu, Lisica se vratio na teren, brine tek slabija predstava Domingueza. Zagrepčani su stigli do rekordne prednosti ove sezone...

Dinamo mirno plovi prema novom naslovu prvaka, nogometaši Marija Kovačevića rutinski su, bez ikakvih problema svladali Istru 4-0. Za "modre" su zabijali McKenna, Beljo, Zajc i Vidović, na teren se u drugom dijelu poslije dulje stanke vratio Lisica. Zagrepčani u 2026. godini djeluju dojmljivo, posebno su uvjerljivi u Maksimiru.

