DINAMO - ISTRA 4-0 Beljo potvrdio golgetersku formu, Lisica se vratio na teren, brine tek slabija predstava Domingueza. Zagrepčani su stigli do rekordne prednosti ove sezone...
KOMENTAR PLUS+
Dinamo rutinski na 'plus osam': Kovačević pronašao dobitnu momčad, a Stojković je - klasa!
Čitanje članka: 3 min
Dinamo mirno plovi prema novom naslovu prvaka, nogometaši Marija Kovačevića rutinski su, bez ikakvih problema svladali Istru 4-0. Za "modre" su zabijali McKenna, Beljo, Zajc i Vidović, na teren se u drugom dijelu poslije dulje stanke vratio Lisica. Zagrepčani u 2026. godini djeluju dojmljivo, posebno su uvjerljivi u Maksimiru.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+