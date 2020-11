Dinamo se bori s koronom UV lampama, alkoholnim tepisima, igračima pod jezik vitamini...

Dinamo je kupio pet pokretnih UV lampi za dezinfekciju, svaka košta 15-16 tisuća kuna i nosi ih i na gostovanja. Igrači ne smiju ni tuširati se ni razgovarati u svlačionici, a klub ima zalihe dezinficijensa za godinu dana

<p><strong>Dinamo</strong> je veliki klub i kao takav morati imati odličnu liječničku službu. A baš je takva ona Dinamova kojoj je na čelu doktor Ivica Smodek. Liječnik koji je prije dvije godine svojom brzom i sjajnom intervencijom spasio život <strong>Miralemu Sulejmaniju </strong>na utakmici između <strong>Dinama </strong>i <strong>Young Boysa</strong> u <strong>Maksimiru.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci se testirali na koronu</strong></p><p>Doznajemo kako je Dinamo od pojave korona virusa u Hrvatskoj donio i posebne mjere. To sve traje od ožujka. Pa, krenimo redom. Svim se igračkim kategorijama mjeri temperatura po dolasku na stadion - od limača do seniota. Jasno, i svima onima koje ulaze u prostor stadiona. Stotine stranica su dosad ispisane sa tjelesnom temepraturom igrača po danima.</p><p>U Dinamu za dezinfekciju koriste i UV lampe, kupili su ih za svaki dio stadiona, posebno za kuhinju, nogometnu školu, svlačionice na južnoj tribini, hotel, u prostorijama uprave. Gotovo su identične onima kakve koristi bolnica u Sisku za dezinfekciju sala za operacije. Razlika je u tome što su u bolnici roboti s UV lampama, a u Dinamu UV lampe na kotačima.</p><p>Jedna lampa stoji oko 15-16 tisuća kuna, a Dinamo ima pet takvih. Svaka lampa ima tablet, spremačica ga upali i nakon dvije minute mora izaći van. Kad tablet javi da smije ući, onda se tek ulazi jer je riječ o zračenju. Otprilike dezinfekcija s UV lampama traje oko pola sata, ovisno o veličini prostorije.</p><p>Svaka svlačionica u <strong>Maksimiru </strong>ima aparat za vlaženje i čišćenje zraka, koji drži vlagu na 60 posto što je po sadašnjim kriterijima najbolji postotak vlage da se virus ne širi po zraku. Svaki taj aparat je za 100 kvadrata prostora. U Dinamu ga imaju i u trenerskoj kabini. Igrači Dinama koriste svlačionice maksimalno 15 minuta, svi kod ulaska nose maske, dezinficiraju ruke. Kad izađu van na trening, svlačionice se zrače.</p><p>Zabranjeno im je tuširanje u svlačionicama, tuširaju se u klupskom hotelu, odnosno u sobama u kojima su po dvojica. Klupski autobus se također dezinficira s UV lampama, prije i poslije putovanja. A one s Dinamom idu i na gostovanja te se koriste za deznfekciju svlačionica u kojima će 'modri' biti. </p><p>Kad se voze u klupskom busu, igrači obavezno nose maske. U svlačionici nema razgovora između igrača, a pravila su ista i za sve igrače u nogometnoj školi. I fizioterapeuti su raspoređeni po grupama, da se svi ne miješaju sa svim igračima. Na stadionu su gotovo na svakom koraku postavljena postolja s alkoholom, koja rade bez da ih se dira - na senzor. Na ulazima su postavljeni tepisi natopljeni alkoholom kako bi se dezinficirala i obuća. Spremačice na stadionu stalno dezinficiraju stolove, podove, stolce. Zaraženo je šest juniora, još je dio igrača iz omladinske škole u samoizolaciji, a razlog za to su većinom odlasci u školu.</p><p> </p><p>U Dinamu često imaju i sastanke s igračima po pitanju korone, a u zajedničku grupu im se šalju sve novosti po pitanju virusa COVID-19. Preko 600 nogometaša svakodnevno trenira u Dinamu i zbog toga su uvedene posebne mjere protiv korone. U ovom trenutku zaražen je jedan igrač prve momčadi. Njegovo ime ne možemo otkriti zbog zaštite osobnih podataka. </p><p>Igrači su na utakmicu u <strong>Šibenik </strong>išli osobnim automobilima, po dvojica. Isti ti igrači su i cimeri. Zasad se u Dinamu jako dobro bore protiv korone. Sigurno je da su jako pomogle i ovakve mjere. Vitamin D im se svaki dan šprica svim ispod jezika. U skladištu u klubu su tisuće litara alkohola za dezinfekciju i tisuće maski. Dinamo ima zaliha za još godinu dana. Ivica Smodek, šef liječničke službe hrvatskog prvaka, vodi računa o svakom detalju.</p><p>- Sve što sam tražio, Uprava mi je omogućila. Nikad nije rekla ne, sve smo napravili za borbu s koronom - rekao je Ivica Smodek.</p>