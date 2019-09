'Dinamo se nije snašao bez Ademija, a Nejašmić je odličan'

Bio je ovo jako dobar, čvrst, pravi muški derbi. Dinamo je bio bolji u prvom poluvremenu, tu su 'modri' dominirali, ali nisu uspjeli zabiti iako su imali svojih prilika. Sudac Damir Batinić je pustio malo čvršću igru, pa barem u prvom dijelu nije bilo toliko prekršaja kao što smo navikli gledati u derbijima (Hajduk 5, Dinamo 1).

Hajduk se digao u nastavku, pa stigao do pobjede, koja nije bila nezaslužena. Sigurno je Dinamo poremetio izlazak Ademija, 'modri' se bez svog kapetana i nisu najbolje snašli, Hajduk je brzo zabio gol, pa izdržao do samoga kraja. Tu se onda i Dinamo skroz otvorio, pa je Hajduk imao još dosta dobrih kontranapada, prilika za novi gol.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamo me nije razočarao, i samim igračima je jasno kako mogu i moraju bolje, pa i da ovo nije bilo u rangu njihovih mogućnosti. Znam da su dečki dali sve od sebe, ali to ovoga puta nije bilo dovoljno. Moram reći kako su me kod Hajduka oduševio Nejašmić, pa i Ljubić koji je odlično zamijenio Posavca, jednog od najboljih golmana lige.

Suđenje? Rekao sam da je Batinić pustio čvršću igru, a vjerujem kako mu je onu situaciju, onaj dvoboj Stojanovića i Jradija, bilo teško vidjeti, to je samo dokaz koliko nam treba VAR. A kod situacije kada su igrači Dinama tražili penal zbog igranja rukom nekog od braniča Hajduka, tu po meni nije bilo ničega, ruka je bila u normalnom položaju.