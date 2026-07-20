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Dinamo se oprostio od Varele: 'On će biti zajednički razvojni projekt dvaju klubova...'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Dinamo se oprostio od Varele: 'On će biti zajednički razvojni projekt dvaju klubova...'
Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Dinamo za transfer neće odmah dobiti odštetu, ali je zadržao 50 posto prava na iznos Vareline sljedeće prodaje

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Cardoso Varela (17) napustio je Dinamo i vratio se u Porto, klub u kojem je započeo nogometni put. Zagrebački i portugalski klub postigli su konačan dogovor o transferu krilnog napadača, a Dinamo je njegov odlazak službeno potvrdio na društvenim mrežama.

Varela je tijekom ljeta izrazio želju za povratkom u Portugal jer je smatrao da zaslužuje veću priliku u seniorskoj momčadi. Trener Mario Kovačević, međutim, nije ozbiljnije računao na njega pa ga je Dinamo proteklog tjedna prebacio u B momčad, koju će u  Prvoj NL voditi Jerko Leko.

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Dinamo je procijenio da bi Varela ondje redovito igrao i nastavio razvoj, ali mladi Portugalac želio se vratiti u poznatu sredinu. Na krilnim pozicijama u prvoj momčadi zagrebački klub trenutačno ima Mislava Oršića, Arbëra Hoxhu, Danija Rodrígueza, Frana Topića i Matea Lisicu.

Dinamo za transfer neće odmah dobiti odštetu, ali je zadržao 50 posto prava na iznos Vareline sljedeće prodaje. Prema pisanju portugalskog Recorda, Porto i Dinamo trenutačno imaju po polovicu prava na igrača, dok portugalski klub može za dva milijuna eura otkupiti dodatnih 25 posto. Varela je s Portom potpisao trogodišnji ugovor, najdulji koji maloljetni nogometaš može sklopiti prema portugalskim zakonima. U ugovor je ugrađena i odštetna klauzula od 50 milijuna eura.

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Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dinamo je naglasio da je povratak u Porto rezultat zajedničkog dogovora dvaju klubova i igrača.

"GNK Dinamo i FC Porto postigli su dogovor prema kojem će Cardoso Varela svoju karijeru nastaviti u portugalskom klubu. Ova odluka donesena je zajednički, u dogovoru dvaju klubova i samog igrača, a s jasnim ciljem - osigurati Cardosu najbolje moguće uvjete za daljnji razvoj u ambijentu kojeg najbolje poznaje.

Njegova velika želja da se vrati u Porto je i za oba kluba najbolji mogući put da ostvari sve svoje snove i potencijale. Ovaj transfer dio je partnerskog odnosa između Dinama i Porta, u okviru kojeg će Varela biti zajednički razvojni 'projekt' dvaju klubova.

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Cardosu želimo sretan povratak u njegov matični klub, u grad i klub njegova djetinjstva, a velika zahvala ljudima u Portu koji su tijekom cijelog procesa bili iznimno susretljivi i spremni učiniti sve kako bismo zajedno pronašli najbolje rješenje za sve uključene.

Cardoso, hvala ti za sve što si dao za Dinamo, pogotovo za doprinos pri osvajanju dvostruke krune kao naš najmlađi prvotimac. Cardoso - Nema predaje!", objavio je Dinamo.

Varela je u Zagreb stigao upravo iz Porta, a s prvom momčadi Dinama sudjelovao je u osvajanju dvostruke krune kao najmlađi prvotimac. Sada će razvoj nastaviti u matičnom klubu, dok bi Dinamo u budućnosti mogao znatno zaraditi ostvari li mladi ofenzivac očekivani potencijal.

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